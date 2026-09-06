ISW: ЗСУ стримали наступ РФ одразу на кількох напрямках фронту

Військові ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 4–5 вересня продовжували наступальні дії на кількох напрямках фронту, однак не змогли досягти підтвердженого територіального просування. Водночас українські військові проводили контратаки та завдавали ударів по російських військових і логістичних об'єктах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Новини.LIVE.

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Де росіяни не змогли просунутися

За даними ISW, протягом 4–5 вересня російські війська атакували на півночі Сумської області, поблизу Великого Бурлука на Харківщині, Куп'янська, Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки, Добропілля, Покровська, Новопавлівки, Олександрівки та Гуляйполя.

Аналітики не зафіксували підтвердженого просування російських військ на жодному з цих напрямків.

Оцінка контролю над місцевістю у російсько-українській війні. Фото: ISW

На півночі Сумської області росіяни продовжували обмежені наступальні дії. Водночас один із російських ресурсів заявив про нібито просування українських військових уздовж залізниці між Таратутіним та Рясним.

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Також російські пропагандистські ресурси поширювали заяви про нібито оточення українських сил на півночі Харківської області. ISW не знайшов підтверджень цим твердженням.

Поблизу Куп'янська українські військові продовжували контратаки в районах Западного та Дворічної.

ЗСУ завдають ударів по російських об'єктах

Українські сили продовжували бити по військових і логістичних цілях російської армії. Зокрема, у Брянській області українські військові завдали ударів по російській радіолокаційній станції в районі Карташина, комплексу радіоелектронної боротьби поблизу Погара та ретранслятору в Злинці.

Також ЗСУ вдарили по російській ремонтній базі в Соколохірську. На півдні українські військові уразили російську вантажівку "КамАЗ" на трасі М-14 та паливну машину поблизу окупованої Новобогданівки.

Росія атакувала Україну 167 дронами

У ніч проти 5 вересня російські війська запустили по Україні 167 безпілотників, серед яких "Шахеди", "Гербери" та "Пародії". Також РФ застосувала балістичні ракети, зокрема "Іскандер-М"/KN-23.

Оцінка контролю над місцевістю в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка

За даними ISW, українські сили збили або подавили 128 безпілотників. Російські удари зафіксували у 23 місцях, а падіння уламків — в одному.

Пошкодження внаслідок атаки зафіксували у Херсонській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській, Полтавській, Київській та Миколаївській областях.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на звіт Інституту вивчення війни, українські військові взяли під контроль близько 2 кв. км лісистої місцевості на Куп'янському напрямку. За оцінкою аналітиків, операція могла бути пов'язана зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що, за оцінкою ISW, українські удари вивели з роботи сім із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії. Аналітики зазначали, що атаки створюють додаткові труднощі для російської логістики та збільшують навантаження на систему протиповітряної оборони РФ.