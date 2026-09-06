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Главная Новости дня ISW: ВСУ сдержали наступление РФ сразу на нескольких направлениях

ISW: ВСУ сдержали наступление РФ сразу на нескольких направлениях

Ua ru
6 сентября 2026 13:18
ISW: ВСУ сдержали наступление РФ сразу на нескольких направлениях фронта
Военные ВСУ. Фото: Новини.LIVE

4–5 сентября российские войска продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта, однако не смогли добиться подтвержденного территориального продвижения. В то же время украинские военные проводили контратаки и наносили удары по российским военным и логистическим объектам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Новини.LIVE.

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Где россияне не смогли продвинуться

По данным ISW, в течение 4–5 сентября российские войска атаковали на севере Сумской области, вблизи Великого Бурлука в Харьковской области, Купянска, Славянска, Константиновки и Дружковки, Доброполья, Покровска, Новопавловки, Александровки и Гуляйполя.

Аналитики не зафиксировали подтвержденного продвижения российских войск ни на одном из этих направлений.

ISW: ЗСУ стримали наступ РФ одразу на кількох напрямках - фото 1
Оценка контроля над местностью в российско-украинской войне. Фото: ISW

На севере Сумской области россияне продолжали ограниченные наступательные действия. В то же время один из российских ресурсов заявил о якобы продвижении украинских военных вдоль железной дороги между Таратутино и Рясным.

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Также российские пропагандистские ресурсы распространяли заявления о якобы окружении украинских сил на севере Харьковской области. ISW не нашел подтверждений этим утверждениям.

Вблизи Купянска украинские военные продолжали контратаки в районах Западного и Дворичной.

ВСУ наносят удары по российским объектам

Украинские силы продолжали наносить удары по военным и логистическим объектам российской армии. В частности, в Брянской области украинские военные нанесли удары по российской радиолокационной станции в районе Карташина, комплексу радиоэлектронной борьбы вблизи Погара и ретранслятору в Злинце.

Также ВСУ нанесли удар по российской ремонтной базе в Соколохирске. На юге украинские военные поразили российский грузовик «КамАЗ» на трассе М-14 и топливозаправщик вблизи оккупированной Новобогдановки.

Россия атаковала Украину 167 дронами

В ночь на 5 сентября российские войска запустили по Украине 167 беспилотников, среди которых были "Шахеды", "Герберы" и "Пародии". Также РФ применила баллистические ракеты, в частности "Искандер-М"/KN-23.

ISW: ЗСУ стримали наступ РФ одразу на кількох напрямках - фото 2
Оценка контроля над местностью в тактическом районе Константиновка-Дружковка

По данным ISW, украинские силы сбили или подавили 128 беспилотников. Российские удары зафиксировали в 23 местах, а падение обломков — в одном.

Повреждения в результате атаки зафиксированы в Херсонской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Харьковской, Полтавской, Киевской и Николаевской областях.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на отчет Института изучения войны, украинские военные взяли под контроль около 2 кв. км лесистой местности на Купянском направлении. По оценке аналитиков, операция могла быть связана с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по оценке ISW, украинские удары вывели из строя семь из десяти крупнейших логистических центров Wildberries в России. Аналитики отмечали, что атаки создают дополнительные трудности для российской логистики и увеличивают нагрузку на систему противовоздушной обороны РФ.

россия ВСУ военные ISW фронт
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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