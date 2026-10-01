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Зеленский в День защитников записал обращение на фронте

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1 октября 2026 10:36
Зеленский поздравил защитников Украины и записал обращение с фронта
Владимир Зеленский на фронте. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины записал обращение непосредственно на фронте. Глава государства заявил, что именно на боевых позициях сегодня решается судьба Украины, поблагодарил сотни тысяч военных за оборону государства и почтил память погибших героев.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на обращение Зеленского.

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Зеленский обратился к украинцам с фронта

Президент заявил, что важные государственные обращения часто записывает в символических местах: на Майдане, возле Софии или Лавры. В этот раз таким местом стал фронт, где, по его словам, сейчас пишется история государства и решается его будущее.

"И когда мы говорим: Украина держится, то начало эта стойкость берет именно на фронте, в таких пунктах управления. И на каждой нашей позиции, где Украина есть", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, такие места становятся центрами украинской силы благодаря военным, которые продолжают оборонять страну. Он также вспомнил слова погибшего бойца и поэта Максима Кривцова о том, что война — это прежде всего имена.

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Зеленский назвал ряд погибших украинских защитников и подчеркнул, что практически в каждой украинской семье есть люди, которых хочется вспомнить, по кому поплакать, кем гордиться и кому быть благодарным.

"Мы помним каждого и каждую, и точно не забудем никого из них, и точно мы должны одолеть Россию, добиться мира и сохранить нашу Украину, защитить Украину", — сказал президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Зеленский поблагодарил Силы обороны Украины

Президент подчеркнул, что Украина продолжает борьбу уже 1681 сутки полномасштабной войны. По его словам, государство держится и противостоит российским атакам благодаря защитникам и защитницам.

"Я благодарю вас, всех, кто защищает нашу жизнь, наши ценности, украинское право быть и наше будущее, все наше прекрасное государство. Благодарю всех, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах независимость", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства обратился к солдатам, сержантам, старшинам, матросам и офицерам, а также поблагодарил пехотинцев, десантников, разведчиков, артиллеристов, авиаторов, связистов, инженеров, операторов беспилотных систем и всех, кто сейчас выполняет боевые задачи.

Отдельно Зеленский отметил украинских боевых командиров и сотни тысяч воинов, которые, по его словам, стоят щитом ради того, чтобы Украина оставалась домом для украинцев и смогла добиться мира.

"Мы благодарны всем вам, гордимся всеми, чтим все наши Силы безопасности и обороны. Мы поздравляем вас, каждого и каждую, кто обороняет Украину, с благодарностью, с уважением ко всем нашим защитникам, всем нашим защитницам", — добавил президент.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что омбудсмен Дмитрий Лубинец поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины. Он поблагодарил всех, кто встал на защиту государства, и призвал помнить военных, которые отдали за Украину свою жизнь.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 1 октября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, среди которых было 63 реактивных дрона. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство воздушных целей, в то же время в ряде регионов зафиксировали попадания.

Владимир Зеленский День защитников и защитниц Украины война в Украине фронт 1 октября
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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