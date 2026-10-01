Зеленський привітав захисників України та записав звернення з фронту

Володимир Зеленський на фронті. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України записав звернення безпосередньо на фронті. Глава держави заявив, що саме на бойових позиціях сьогодні вирішується доля України, подякував сотням тисяч військових за оборону держави та вшанував пам'ять полеглих героїв.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на звернення Зеленського.

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Зеленський звернувся до українців із фронту

Президент заявив, що важливі державні звернення часто записує у символічних місцях: на Майдані, біля Софії чи Лаври. Цього ж разу таким місцем став фронт, де, за його словами, зараз пишеться історія держави та вирішується її майбутнє.

"І коли ми кажемо: Україна тримається, то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління. І на кожній нашій позиції, де Україна є", — заявив Зеленський.

За словами глави держави, такі місця стають осередками української сили завдяки військовим, які продовжують обороняти країну. Він також згадав слова загиблого бійця та поета Максима Кривцова про те, що війна — це передусім імена.

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Зеленський назвав низку полеглих українських захисників та наголосив, що практично в кожній українській родині є люди, яких хочеться згадати, за ким заплакати, ким пишатися та кому бути вдячним.

"Ми пам'ятаємо кожного і кожну, і точно не забудемо нікого з них, і точно ми маємо здолати Росію, здобути мир і зберегти Україну нашу, захистити Україну", — сказав президент.

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Зеленський подякував Силам оборони України

Президент наголосив, що Україна продовжує боротьбу вже 1681 добу повномасштабної війни. За його словами, держава тримається та протистоїть російським атакам завдяки захисникам і захисницям.

"Я дякую вам, всім, хто на захисті нашого життя, на захисті наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього, всієї нашої прекрасної держави. Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах незалежність", — наголосив Зеленський.

Глава держави звернувся до солдатів, сержантів, старшин, матросів та офіцерів, а також подякував піхотинцям, десантникам, розвідникам, артилеристам, авіаторам, зв'язківцям, інженерам, операторам безпілотних систем та всім, хто зараз виконує бойові завдання.

Окремо Зеленський відзначив українських бойових командирів і сотні тисяч воїнів, які, за його словами, стоять щитом заради того, щоб Україна залишалася домом для українців і змогла здобути мир.

"Ми вдячні всім вам, пишаємось усіма, шануємо всі наші Сили безпеки і оборони. Ми вітаємо вас, кожного і кожну, хто обороняє Україну, з вдячністю, з повагою всім нашим захисникам, всім нашим захисницям", — додав президент.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що омбудсман Дмитро Лубінець привітав українців із Днем захисників і захисниць України. Він подякував усім, хто став на захист держави, та закликав пам'ятати військових, які віддали за Україну своє життя.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 1 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, серед яких було 63 реактивні дрони. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість повітряних цілей, водночас у низці регіонів зафіксували влучання.