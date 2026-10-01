Лубінець вшанував українських воїнів та полеглих героїв

Українські військові. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець привітав українців із Днем захисників і захисниць. Він подякував усім, хто став на захист держави, та закликав пам'ятати військових, які віддали за Україну своє життя.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Лубінця.

Реклама

Лубінець звернувся до захисників України

Лубінець заявив, що українські військові могли б жити звичайним життям, працювати, будувати плани та залишатися поруч із рідними. При цьому він наголосив, що ці люди зробили вибір стати на захист своєї країни.

За словами омбудсмена, українські захисники щодня продовжують боронити державу навіть тоді, коли їм страшно та важко, а ціною такого вибору може стати власне життя.

"За кожним захисником і захисницею — своя історія. Своя родина. Свої мрії. І наша свобода сьогодні має їхні обличчя", — заявив Лубінець.

Читайте також:

Омбудсмен подякував кожному українцю та кожній українці, які захищають державу. Окремо він закликав пам'ятати про тих, хто загинув у боротьбі за Україну.

"Дякуємо кожному й кожній, хто захищає Україну. Пам'ятаємо тих, хто віддав за неї життя", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що за словами Лубінця, Україна пропонувала кілька варіантів евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів.

Також Новини.LIVE писав, що у 2026 році виповнилося 85 років від початку масових розстрілів у Бабиному Яру. Лубінець нагадав, що 29–30 вересня 1941 року нацисти вбили 33 771 людей.