Роковини Бабиного Яру: Лубінець закликав не допустити повторення

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Рівно 85 років тому Бабин Яр у Києві став місцем одного з найстрашніших злочинів нацистського режиму. 29–30 вересня 1941 року нацисти вбили тут 33 771 єврея. Загалом за два роки окупації Києва жертвами нацистського терору стали близько 100 тисяч людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у вівторок, 29 вересня.

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Лубінець про масові вбивства в Бабиному Яру

Дмитро Лубінець нагадав, що 29–30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві були вбиті 33 771 єврей — чоловіки, жінки, діти та люди похилого віку.

Омбудсман зазначив, що за два дні нацисти знищили десятки тисяч людських життів.

Водночас масові вбивства в Бабиному Яру не припинилися після вересня 1941 року. Протягом наступних двох років окупації Києва тут продовжувався нацистський терор.

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Загалом його жертвами стали близько 100 тисяч людей. Серед них були євреї, роми, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні, цивільні та інші.

Що нагадав Лубінець у роковини трагедії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що Бабин Яр є нагадуванням про наслідки антисемітизму, расизму, ксенофобії та ненависті до людини через її походження, національність чи віру.

Бабин Яр — нагадування про страшні наслідки антисемітизму, расизму, ксенофобії та ненависті до людини через її походження, національність чи віру.

У роковини трагедії Лубінець закликав пам’ятати про всіх невинних людей, чиї життя були обірвані в Бабиному Яру. Він також наголосив, що минуле неможливо змінити, однак важливо не допустити повторення злочинів, скоєних через ненависть до людини:

"Минуле не можна змінити. Але ми можемо зробити так, щоб злочини, вчинені через ненависть до людини, ніколи не стали нормою знову".

Скриншот повідомлення Лубінця/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у 2026 році виповнюється 85 років від початку масових розстрілів у Бабиному Яру. 29–30 вересня 1941 року нацисти вбили 33 771 київського єврея. Загалом жертвами нацистського терору в Бабиному Яру стали близько 100 тисяч людей.

Новини.LIVE також писали, що Голокост — це систематичне переслідування та знищення євреїв нацистською Німеччиною та її союзниками у 1933–1945 роках, жертвами якого стали близько шести мільйонів євреїв. В Україні одним із найвідоміших місць масових розстрілів став Бабин Яр, де 29–30 вересня 1941 року нацисти вбили 33 771 київського єврея. Після Другої світової війни частину нацистських злочинців притягнули до відповідальності на Нюрнберзькому процесі, а 27 січня стало Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту.