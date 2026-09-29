Годовщина Бабьего Яра: Лубинец призвал не допустить повторения

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Ровно 85 лет назад Бабий Яр в Киеве стал местом одного из самых страшных преступлений нацистского режима. 29–30 сентября 1941 года нацисты убили здесь 33 771 еврея. Всего за два года оккупации Киева жертвами нацистского террора стали около 100 тысяч человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца во вторник, 29 сентября.

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Лубинец о массовых убийствах в Бабьем Яру

Дмитрий Лубинец напомнил, что 29–30 сентября 1941 года в оккупированном нацистами Киеве были убиты 33 771 еврей — мужчины, женщины, дети и пожилые люди.

Омбудсмен отметил, что за два дня нацисты уничтожили десятки тысяч человеческих жизней.

В то же время массовые убийства в Бабьем Яру не прекратились после сентября 1941 года. В течение следующих двух лет оккупации Киева здесь продолжался нацистский террор.

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Всего его жертвами стали около 100 тысяч человек. Среди них были евреи, рома, военнопленные, пациенты психиатрической больницы, гражданские лица и другие.

О чем напомнил Лубинец в годовщину трагедии

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул, что Бабий Яр является напоминанием о последствиях антисемитизма, расизма, ксенофобии и ненависти к человеку из-за его происхождения, национальности или веры.

Бабий Яр — напоминание о страшных последствиях антисемитизма, расизма, ксенофобии и ненависти к человеку из-за его происхождения, национальности или веры.

В годовщину трагедии Лубинец призвал помнить обо всех невинных людях, чьи жизни были прерваны в Бабьем Яру. Он также подчеркнул, что прошлое невозможно изменить, однако важно не допустить повторения преступлений, совершенных из-за ненависти к человеку:

"Прошлое нельзя изменить. Но мы можем сделать так, чтобы преступления, совершенные из-за ненависти к человеку, никогда больше не стали нормой".

Скриншот сообщения Лубинца/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году исполняется 85 лет со дня начала массовых расстрелов в Бабьем Яру. 29–30 сентября 1941 года нацисты убили 33 771 киевского еврея. Всего жертвами нацистского террора в Бабьем Яру стали около 100 тысяч человек.

Новини.LIVE также писали, что Холокост — это систематическое преследование и уничтожение евреев нацистской Германией и её союзниками в 1933–1945 годах, жертвами которого стали около шести миллионов евреев. В Украине одним из самых известных мест массовых расстрелов стал Бабий Яр, где 29–30 сентября 1941 года нацисты убили 33 771 киевского еврея. После Второй мировой войны часть нацистских преступников была привлечена к ответственности на Нюрнбергском процессе, а 27 января стало Международным днем памяти жертв Холокоста.