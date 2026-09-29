День памяти о трагедии в Бабьем Яру: история массовых расстрелов

Люди возлагают цветы к памятнику расстрелянным евреям "Миноры" в Бабьем Яру. Фото: УНІАН

Во вторник, 29 сентября, в Украине отмечают День памяти о трагедии в Бабьем Яру. Бабий Яр — место массовых расстрелов гражданских лиц и военнопленных, совершенных нацистами во время оккупации Киева в 1941–1943 годах. Памятные мероприятия 29 сентября этого года посвящены чествованию памяти жертв нацистских преступлений во время оккупации Киева.

Новини.LIVE рассказывают, как в 1941 году нацисты убили почти 34 тысячи киевских евреев и кто ещё стал жертвой массовых расстрелов.

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Бабий Яр — место массовых расстрелов: история трагедии

В 2026 году исполняется 85 лет с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру.

Бабий Яр стал местом гибели около 100 тысяч человек. Среди жертв были евреи и цыгане, советские военнопленные, коммунисты, участники украинского националистического подполья, узники Сирецкого концлагеря, пациенты психиатрической больницы, а также гражданские лица, которых оккупационные власти считали опасными или нежелательными.

Массовый расстрел евреев Киева

Самая масштабная трагедия произошла 29–30 сентября 1941 года. За два дня нацисты убили 33 771 киевского еврея. Эти массовые расстрелы стали одним из самых известных примеров так называемого "Холокоста от пуль".

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Памятник "Менора" в Бабином Яру. Фото: УНІАН

28 сентября 1941 года в Киеве появились объявления с приказом евреям города собраться на следующее утро возле Лукьяновского кладбища. Людям приказали взять с собой документы, деньги и ценные вещи.

29 сентября десятки тысяч людей отправились в Бабий Яр. Их вели через улицу Мельникова к территории кладбищ, где у них отбирали личные вещи, документы и верхнюю одежду. После этого людей группами отправляли в овраг, где их расстреливали.

По данным Украинского института национальной памяти, к 18:00 29 сентября было убито около 22 тысяч человек. Остальных обреченных на смерть загнали на ночь в гаражи, а на следующий день расстреляли.

Формальным поводом для массовой карательной акции нацисты использовали взрывы в центре Киева, организованные советскими диверсантами в конце сентября 1941 года.

Кто стал жертвами Бабьего Яра

Массовые убийства в Бабьем Яру не ограничились расстрелами евреев в сентябре 1941 года. Они продолжались на протяжении всего периода немецкой оккупации Киева.

Аудиовизуальная инсталляция, посвященная памяти жертв Бабьего Яра. Фото: УНІАН

Среди жертв были советские военнопленные, ромы, украинские националисты, коммунисты-подпольщики, заложники, пациенты психиатрической больницы имени Павлова и другие гражданские лица.

В Бабьем Яру погибли не менее 150 ромов. Также нацисты преследовали и казнили участников украинского националистического подполья.

Таким образом, Бабий Яр стал не только местом массового убийства киевских евреев, но и одним из крупнейших некрополей жертв нацистского террора в Украине.

Расстрелы продолжались до 1943 года

Убийства в Бабьем Яру происходили в несколько этапов. Первый период охватывал время с сентября 1941 года до весны 1942-го. Именно на него пришелся массовый расстрел евреев 29–30 сентября.

В 1942–1943 годах среди жертв были узники Сирецкого концлагеря, подпольщики, военнопленные и другие люди, которых нацисты преследовали как врагов оккупационного режима.

В августе–сентябре 1943 года нацисты начали уничтожать следы своих преступлений. Узникам Сирецкого концлагеря приказали выкапывать тела погибших и сжигать их.

Аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле" на территории Бабьего Яра. Фото: УНІАН

Для этого создали специальную команду из заключённых, которая работала в условиях строгой секретности. Тела сжигали в специально оборудованных печах, после чего остатки пытались уничтожить и скрыть.

В ночь на 29 сентября 1943 года части заключённых удалось сбежать. Их показания впоследствии помогли восстановить обстоятельства уничтожения тел и сокрытия следов преступлений.

Бабий Яр после войны

После окончания Второй мировой войны советские власти долгое время замалчивали особенности нацистских преследований евреев и других групп населения. Память о трагедии Бабьего Яра пытались вписать в общую историю гибели советских граждан, не уделяя должного внимания Холокосту.

Несмотря на это, память о массовых расстрелах сохранялась. Одним из важных этапов её возвращения в публичное пространство стали 1960–1970-е годы, когда украинские писатели, художники, диссиденты и представители еврейской общины всё активнее говорили о трагедии.

В 1976 году в Бабьем Яру открыли памятник советским гражданам и военнопленным, а впоследствии на территории урочища появились мемориалы, посвященные отдельным группам жертв.

После провозглашения независимости Украины память о Бабьем Яре стали рассматривать шире — как часть истории Холокоста, нацистского террора и истории различных общин, ставших жертвами оккупационного режима.

Память о Бабьем Яре сегодня

29 сентября в Украине отмечается День памяти трагедии Бабьего Яра. В этот день вспоминают всех погибших в результате массовых расстрелов и других нацистских преступлений в Киеве.

Бабий Яр сегодня является одним из главных мест памяти о Холокосте и нацистских преступлениях в Украине. Его история напоминает о последствиях расизма, антисемитизма, преследования людей по национальному или политическому признаку и массового насилия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о малоизвестных и шокирующих фактах, связанных с нацистскими преследованиями и массовым уничтожением евреев. По общим оценкам, жертвами массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, вместе с 4,5 млн. взрослых, стали 1,5 млн. детей.

Также Новини.LIVE писали о дне, в который ежегодно чтят память граждан, спасавших евреев от преследований и уничтожения во время Второй мировой войны. Дата была установлена постановлением Верховной Рады в 2021 году, а выбрали её потому, что в этот день в 1948 году была провозглашена независимость Израиля.