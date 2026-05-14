День памяти украинцев, которые спасали евреев во время войны: что это за праздник

Несмотря на угрозу казни для всей семьи, тысячи жителей Украины помогали евреям выжить в годы Холокоста, унесшего жизни 1,5 миллиона человек на наших землях. Израильский национальный мемориал Яд Вашем за спасение от нацистской политики истребления отметил почетным званием Праведников народов мира 2 673 граждан Украины. Именно поэтому 14 мая Украина официально чествует граждан, которые спасали евреев в годы Второй мировой войны, занимая по количеству признанных Праведников четвертое место в мире.

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время войны

Ежегодное чествование украинцев, которые помогали еврейскому населению выжить во время Второй мировой войны, введено в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 02.02.2021 года № 4479.

Календарную дату 14 мая выбрали, учитывая исторический контекст, ведь именно в этот день в 1948 году была провозглашена независимость Государства Израиль. Всего в период Холокоста, который сопровождался систематическим уничтожением нацистами европейского еврейства, в Украине погибло 1,5 миллиона человек, что составляет четверть от общего количества в 6 миллионов жертв по всей Европе.

Роль спасателей в эти времена была решающей, поскольку помощь евреям каралась смертью не только для самих смельчаков, но и для их детей и других членов семей. Несмотря на такую смертельную опасность, человечность проявляли представители разных национальностей и вероисповеданий, проживавшие на украинских территориях.

Среди тех, кто прятал и спасал людей от неминуемой гибели, были этнические украинцы, поляки, русские, белорусы, крымские татары, армяне, греки и немцы. Эти акты мужества позволили сохранить жизнь многим еврейским общинам, оказавшимся под угрозой полного уничтожения в 1933-1945 годах.

Признанием такого героизма занимается израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд Вашем". Эта институция была основана по решению Кнессета в 1953 году с целью увековечения памяти о погибших и разрушенных общинах. Комплекс расположен в Иерусалиме на западном склоне горы Герцля, на высоте 804 метра над уровнем моря возле Иерусалимского леса.

"Яд Вашем" присваивает звание Праведника народов мира неевреям, чей подвиг был документально подтвержден. Сейчас Украина имеет 2 673 таких признанных героев, из-за чего наше государство заняло четвертое место в мировом рейтинге после Польши, Нидерландов и Франции.

География распространения этого почетного звания охватывает более 50 стран мира. В Украине чествование спасателей стало частью государственной политики памяти, подчеркивающей вклад людей разных конфессий и этнического происхождения в борьбу с нацистской политикой уничтожения. Ежегодное празднование этого дня на государственном уровне является проявлением глубокого уважения к тем, кто сохранил человечность в самые темные времена европейской истории.

