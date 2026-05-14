День пам’яті українців, які рятували євреїв під час війни: що це за свято

Представник єврейської спільноти.

Попри загрозу страти для всієї родини, тисячі мешканців України допомагали євреям вижити в роки Голокосту, що забрав життя 1,5 мільйона осіб на наших землях. Ізраїльський національний меморіал Яд Вашем за порятунок від нацистської політики винищення відзначив почесним званням Праведників народів світу 2 673 громадян України. Саме тому 14 травня Україна офіційно вшановує громадян, які рятували євреїв у роки Другої світової війни, посідаючи за кількістю визнаних Праведників четверте місце у світі.

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час війни

Щорічне вшанування українців, які допомагали єврейському населенню вижити під час Другої світової війни, запроваджене відповідно до Постанови Верховної Ради України від 02.02.2021 року № 4479.

Календарну дату 14 травня обрали з огляду на історичний контекст, адже саме в цей день у 1948 році було проголошено незалежність Держави Ізраїль. Загалом у період Голокосту, який супроводжувався систематичним знищенням нацистами європейського єврейства, в Україні загинуло 1,5 мільйона осіб, що становить чверть від загальної кількості у 6 мільйонів жертв по всій Європі.

Роль рятівників у ці часи була вирішальною, оскільки допомога євреям каралася смертю не лише для самих сміливців, а й для їхніх дітей та інших членів родин. Попри таку смертельну небезпеку, людяність виявляли представники різних національностей і віросповідань, які проживали на українських територіях.

Серед тих, хто переховував та рятував людей від неминучої загибелі, були етнічні українці, поляки, росіяни, білоруси, кримські татари, вірмени, греки та німці. Ці акти мужності дозволили зберегти життя багатьом єврейським громадам, що опинилися під загрозою повного винищення у 1933-1945 роках.

Визнанням такого героїзму займається ізраїльський національний меморіал Катастрофи (Голокосту) та Героїзму "Яд Вашем". Ця інституція була заснована за рішенням Кнесету в 1953 році з метою увіковічення пам'яті про загиблих та зруйновані громади. Комплекс розташований у Єрусалимі на західному схилі гори Герцля, на висоті 804 метри над рівнем моря біля Єрусалимського лісу.

"Яд Вашем" присвоює звання Праведника народів світу неєвреям, чий подвиг було документально підтверджено. Наразі Україна має 2 673 таких визнаних героїв, через що наша держава посіла четверте місце у світовому рейтингу після Польщі, Нідерландів та Франції.

Географія поширення цього почесного звання охоплює понад 50 країн світу. В Україні вшанування рятівників стало частиною державної політики пам'яті, що підкреслює внесок людей різних конфесій та етнічного походження у боротьбу з нацистською політикою знищення. Щорічне відзначення цього дня на державному рівні є виявом глибокої пошани до тих, хто зберіг людяність у найтемніші часи європейської історії.

