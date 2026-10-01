Лубинец почтил память украинских воинов и павших героев

Украинские военные. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц. Он поблагодарил всех, кто встал на защиту государства, и призвал помнить военных, которые отдали за Украину свою жизнь.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Лубинца.

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Лубинец обратился к защитникам Украины

Лубинец заявил, что украинские военные могли бы жить обычной жизнью, работать, строить планы и оставаться рядом с родными. При этом он подчеркнул, что эти люди сделали выбор встать на защиту своей страны.

По словам омбудсмена, украинские защитники ежедневно продолжают защищать государство даже тогда, когда им страшно и тяжело, а ценой такого выбора может стать собственная жизнь.

"За каждым защитником и защитницей — своя история. Своя семья. Свои мечты. И наша свобода сегодня имеет их лица", — заявил Лубинец.

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Омбудсмен поблагодарил каждого украинца и каждую украинку, которые защищают государство. Отдельно он призвал помнить о тех, кто погиб в борьбе за Украину.

"Благодарим каждого и каждую, кто защищает Украину. Помним тех, кто отдал за нее жизнь", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что, по словам Лубинца, Украина предлагала несколько вариантов эвакуации гражданских из временно оккупированных Олешек и близлежащих населенных пунктов.

Также Новини.LIVE писал, что в 2026 году исполнилось 85 лет с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру. Лубинец напомнил, что 29–30 сентября 1941 года нацисты убили 33 771 человека.