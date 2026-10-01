Масована атака дронами 1 жовтня: скільки цілей знищила ППО

Росія запустила 63 реактивні дрони на Україну: статистика збиття
Росія безперервно атакує Україну. Так станом на ранок четверга, 1 жовтня, відомо, що зі 107 випущених безпілотників українські оборонці змогли знешкодити 87 апаратів різних типів. Ворожі влучання зафіксовані на 11 локаціях, водночас кілька ударних дронів ще перебувають у повітряному просторі країни.
Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.
Як відпрацювали засоби ППО 1 жовтня
Російська армія влаштувала чергову масштабну атаку з використанням безпілотної авіації. Повітряний терор розпочався напередодні о 18:00 і не припинився навіть із настанням ранку 1 жовтня. Загалом росіяни спрямували на українські міста 107 літальних апаратів. Ударне угруповання складалося з 63 реактивних дронів-камікадзе типу Shahed, а також безпілотників "Гербера" та імітаційних цілей "Пародія", якими ворог намагався заплутати протиповітряну оборону.
Пуски здійснювалися одразу з кількох напрямків, щоб максимально розтягнути увагу захисників. Росіяни піднімали апарати зі своїх територій: Орла, Брянська, Міллерового та Шаталового.
Частина дронів вилетіла з тимчасово окупованих районів Донеччини та кримського аеродрому Гвардійське. Небо захищали мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби, авіація та зенітники.
Станом на восьму годину ранку українські військові відзвітували про 87 збитих та радіоелектронно подавлених безпілотників. У чотирьох місцях попадали уламки знищених цілей, проте зафіксовані прямі влучання на 11 локаціях.
Новини.LIVE повідомляли, що очільник німецького уряду Фрідріх Мерц веде переговори з міжнародними партнерами, щоб зміцнити протиповітряний щит України перед початком зими. У Берліні сподіваються домовитися про додаткові постачання комплексів.
Масштаб загрози підтверджують і нещодавні атаки. За словами президента Володимира Зеленського, у ніч проти 29 вересня росіяни били по столиці та дев'яти областях країни. Ворог цілив у енергетичну інфраструктуру, підприємства та житлові будинки, а підрозділам ППО довелося відбивати комбінований наліт, зокрема перехоплювати балістику.
Паралельно противник випробовує нові способи знищення української інфраструктури. Як повідомив фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, росіяни вперше встановили на реактивний безпілотник специфічний кумулятивно-ріжучий боєзаряд. Ця бойова частина створена цілеспрямовано для перерізання залізних опор ліній електропередач та металевих мостових конструкцій.