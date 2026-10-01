Масована атака дронами 1 жовтня: скільки цілей знищила ППО

Збиття дронів. Фото: Нацполіція України

Росія безперервно атакує Україну. Так станом на ранок четверга, 1 жовтня, відомо, що зі 107 випущених безпілотників українські оборонці змогли знешкодити 87 апаратів різних типів. Ворожі влучання зафіксовані на 11 локаціях, водночас кілька ударних дронів ще перебувають у повітряному просторі країни.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Як відпрацювали засоби ППО 1 жовтня

Російська армія влаштувала чергову масштабну атаку з використанням безпілотної авіації. Повітряний терор розпочався напередодні о 18:00 і не припинився навіть із настанням ранку 1 жовтня. Загалом росіяни спрямували на українські міста 107 літальних апаратів. Ударне угруповання складалося з 63 реактивних дронів-камікадзе типу Shahed, а також безпілотників "Гербера" та імітаційних цілей "Пародія", якими ворог намагався заплутати протиповітряну оборону.

Пуски здійснювалися одразу з кількох напрямків, щоб максимально розтягнути увагу захисників. Росіяни піднімали апарати зі своїх територій: Орла, Брянська, Міллерового та Шаталового.

Частина дронів вилетіла з тимчасово окупованих районів Донеччини та кримського аеродрому Гвардійське. Небо захищали мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби, авіація та зенітники.

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Статистика збиття. Фото: ПС ЗСУ

Станом на восьму годину ранку українські військові відзвітували про 87 збитих та радіоелектронно подавлених безпілотників. У чотирьох місцях попадали уламки знищених цілей, проте зафіксовані прямі влучання на 11 локаціях.

Новини.LIVE повідомляли, що очільник німецького уряду Фрідріх Мерц веде переговори з міжнародними партнерами, щоб зміцнити протиповітряний щит України перед початком зими. У Берліні сподіваються домовитися про додаткові постачання комплексів.

Масштаб загрози підтверджують і нещодавні атаки. За словами президента Володимира Зеленського, у ніч проти 29 вересня росіяни били по столиці та дев'яти областях країни. Ворог цілив у енергетичну інфраструктуру, підприємства та житлові будинки, а підрозділам ППО довелося відбивати комбінований наліт, зокрема перехоплювати балістику.

Паралельно противник випробовує нові способи знищення української інфраструктури. Як повідомив фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, росіяни вперше встановили на реактивний безпілотник специфічний кумулятивно-ріжучий боєзаряд. Ця бойова частина створена цілеспрямовано для перерізання залізних опор ліній електропередач та металевих мостових конструкцій.