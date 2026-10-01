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Главная Новости дня РФ запустила 63 реактивных дрона на Украину: статистика сбития

РФ запустила 63 реактивных дрона на Украину: статистика сбития

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1 октября 2026 09:27
Массированная атака дронов 1 октября: сколько целей уничтожила ПВО
Сбивание дронов. Фото: Нацполиция Украины

Россия непрерывно наносит удары по Украине. Так, по состоянию на утро четверга, 1 октября, известно, что из 107 запущенных беспилотников украинские защитники смогли сбить 87 аппаратов различных типов. Вражеские попадания зафиксированы в 11 точках, при этом несколько ударных дронов все еще находятся в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Как отработали средства ПВО 1 октября

Российская армия устроила очередную масштабную атаку с использованием беспилотной авиации. Воздушный террор начался накануне в 18:00 и не прекратился даже с наступлением утра 1 октября. Всего россияне направили на украинские города 107 летательных аппаратов. Ударная группировка состояла из 63 реактивных дронов-камикадзе типа Shahed, а также беспилотников «Гербера» и имитационных целей «Пародия», которыми враг пытался запутать противовоздушную оборону.

Пуски осуществлялись сразу с нескольких направлений, чтобы максимально растянуть внимание защитников. Россияне запускали аппараты со своих территорий: Орла, Брянска, Миллерова и Шаталова.

Часть дронов вылетела из временно оккупированных районов Донецкой области и крымского аэродрома Гвардейское. Небо защищали мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы, авиация и зенитчики.

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Статистика сбитых дронов. Фото: ВВС ВСУ

По состоянию на восемь часов утра украинские военные сообщили о 87 сбитых и радиоэлектронно подавленных беспилотниках. В четырёх местах упали обломки уничтоженных целей, однако прямые попадания зафиксированы в 11 точках.

Новини.LIVE сообщали, что глава немецкого правительства Фридрих Мерц ведет переговоры с международными партнерами, чтобы укрепить противовоздушный щит Украины перед началом зимы. В Берлине надеются договориться о дополнительных поставках комплексов.

Масштаб угрозы подтверждают и недавние атаки. По словам президента Владимира Зеленского, в ночь на 29 сентября россияне наносили удары по столице и девяти областям страны. Враг нацеливался на энергетическую инфраструктуру, предприятия и жилые дома, а подразделениям ПВО пришлось отражать комбинированный налёт, в частности перехватывать баллистические ракеты.

Параллельно противник испытывает новые способы уничтожения украинской инфраструктуры. Как сообщил специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов, россияне впервые установили на реактивный беспилотник специфический кумулятивно-режущий боезаряд. Эта боевая часть создана специально для перерезания железных опор линий электропередач и металлических мостовых конструкций.

беспилотники обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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