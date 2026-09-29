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Зеленський повідомив про нові пакети ракет для української ППО

Ua ru
29 вересня 2026 12:26
Зеленський про нічну атаку РФ: наслідки, ППО та підтримка
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 29 вересня, розповів про наслідки нічної російської атаки по Україні. За його словами, під ударами опинилися Київ та дев’ять областей, де були пошкоджені енергетичні об’єкти, підприємства та житлові будинки, а українські сили протиповітряної оборони цієї ночі збивали повітряні цілі, зокрема балістичні.

Про це повідомив Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ

Президент зазначив, що після російських ударів у містах і громадах фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків.

"У Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки", — повідомив Зеленський.

На Одещині постраждали навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. Окрім столиці й Одещини, під російськими ударами цієї ночі були Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки.

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Підтримка української ППО

Зеленський повідомив, що під час нічної атаки українська протиповітряна оборона здійснювала збиття цілей, зокрема балістичних.

Президент подякував американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS та пакет ракет до нього. Окремо він відзначив Францію та Німеччину за пакети підтримки української ППО ракетами, передані цими днями.

"Дякую всім, хто залучений до захисту, та всім, хто дотримується наших домовленостей", — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості подальшої підтримки української протиповітряної оборони на тлі щоденних російських атак.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що російські ракети та безпілотники падають поблизу польського кордону. Він наголосив, що ослаблення української протиповітряної оборони створює додаткові ризики для безпеки Польщі.

Також Новини.LIVE писали про те, що Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна має прискорити розвиток власних можливостей для захисту від балістичних ракет. Він також наголосив на необхідності співпраці з міжнародними партнерами та відкритого обговорення викликів, що стоять перед країною напередодні осінньо-зимових місяців.

Володимир Зеленський обстріли ППО ракети війна в Україні
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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