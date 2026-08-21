Стефанчук: Україна має посилити власний захист від балістики

Руслан Стефанчук на заході "35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора", організованому фондом Арсенія Яценюка. Фото: кадр із відео

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна має прискорити розвиток власних можливостей для захисту від балістичних ракет. Він також наголосив на необхідності співпраці з міжнародними партнерами та відкритого обговорення викликів, що стоять перед країною напередодні осінньо-зимових місяців. Цей захід відбувся у п’ятницю, 21 серпня.

Стефанчук висловив ці думки у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Стефанчук закликав до посилення протиракетної оборони

Руслан Стефанчук зазначив, що Україна має одночасно співпрацювати з міжнародними партнерами для посилення своєї протиракетної оборони та розвивати власні можливості.

"Іншого шляху немає. По-перше, ми маємо співпрацювати з нашими партнерами саме в протиракетній сфері. Але крім цього, нам потрібно прискорити нарощування власних можливостей", — сказав Голова Верховної Ради.

Про це голова Верховної Ради заявив на заході "35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора", організованому фондом Арсенія Яценюка.