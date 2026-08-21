Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стефанчук: треба посилити власні спроможності для захисту від балістики

Стефанчук: треба посилити власні спроможності для захисту від балістики

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 14:54
Стефанчук: Україна має посилити власний захист від балістики
Руслан Стефанчук на заході "35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора", організованому фондом Арсенія Яценюка. Фото: кадр із відео

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна має прискорити розвиток власних можливостей для захисту від балістичних ракет. Він також наголосив на необхідності співпраці з міжнародними партнерами та відкритого обговорення викликів, що стоять перед країною напередодні осінньо-зимових місяців. Цей захід відбувся у п’ятницю, 21 серпня.

Стефанчук висловив ці думки у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Стефанчук закликав до посилення протиракетної оборони

Руслан Стефанчук зазначив, що Україна має одночасно співпрацювати з міжнародними партнерами для посилення своєї протиракетної оборони та розвивати власні можливості.

"Іншого шляху немає. По-перше, ми маємо співпрацювати з нашими партнерами саме в протиракетній сфері. Але крім цього, нам потрібно прискорити нарощування власних можливостей", — сказав Голова Верховної Ради.

Про це голова Верховної Ради заявив на заході "35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора", організованому фондом Арсенія Яценюка.

Читайте також:
Руслан Стефанчук
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації