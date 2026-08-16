Федоров: Україна може почати бити балістикою по РФ за 3–6 місяців

Колишній Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров/Facebook

Україна може перейти до бойового застосування власної балістичної ракети проти цілей на території Росії протягом найближчих 3–6 місяців. За словами колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, одна з українських компаній уже провела випробування такої ракети.

Про це Федоров заявив в інтерв’ю CBS News, інформує Новини.LIVE.

Коли Україна може застосувати власну балістику

Федоров припустив, що перше бойове застосування української балістичної ракети може відбутися ще до кінця 2026 року. Водночас він не розкрив деталей щодо конкретної розробки, її дальності чи характеристик.

"3–6 місяців, я думаю. Україна може використати її проти Росії", — сказав ексміністр.

За його словами, розробка української балістики значно прискорилася, а під час одного з випробувань ракета успішно вразила ціль. Раніше Федоров повідомляв, що під час тестування ракета майже не відхилилася від заданого курсу.

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Федоров назвав війну технологічною

Ексміністр наголосив, що Україна та Росія фактично ведуть технологічну війну, тому українські розробники мають постійно випереджати противника.

"Це технологічна війна, і нам потрібно перемагати Росію в кожному технологічному циклі", — зазначив Федоров.

Він також наголосив на необхідності швидко ухвалювати рішення та впроваджувати нові технології у війську.

Україна розвиває ракетне виробництво

За даними медіа, Україна останніми роками активно розширює власне виробництво далекобійного озброєння. Раніше Федоров повідомляв про успішне випробування української балістичної ракети, після якого розробники мають завершити випробування та перейти до бойового застосування.

За інформацією CBS News, раніше Україна для ударів по віддалених цілях у Росії переважно використовувала безпілотники та крилаті ракети. Балістичні ракети мають значно вищу швидкість, що потенційно ускладнює їх перехоплення.

Раніше Новини.LIVE писали, що Федоров повідомив про тестування українськими розробниками реактивного дрона-перехоплювача, який здатен розвивати швидкість понад 600 км/год. Безпілотник створили для протидії новим російським ударним дронам.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Михайло Федоров розповідав про розроблену його командою поетапну модель мобілізації. Вона передбачала зміну підходів до комплектування війська, зокрема створення умов для навчання та вибору підрозділу.