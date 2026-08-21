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Главная Новости дня Стефанчук: нужно усилить собственную защиту от баллистики

Стефанчук: нужно усилить собственную защиту от баллистики

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 14:54
Стефанчук: Украина должна усилить свою защиту от баллистических ракет
Срочная новость

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина должна ускорить развитие собственных возможностей по защите от баллистических ракет. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества с международными партнерами и открытого обсуждения вызовов, стоящих перед страной в преддверии осенне-зимних месяцев.

Стефанчук высказал эти мысли в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Стефанчук призвал к усилению противоракетной обороны

Руслан Стефанчук отметил, что Украина должна одновременно сотрудничать с международными партнерами для усиления своей противоракетной обороны и развивать собственные возможности.

«Другого пути нет. Во-первых, мы должны сотрудничать с нашими партнерами именно в противоракетной сфере. Но помимо этого, нам нужно ускорить наращивание собственных возможностей», — сказал председатель Верховной Рады.

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Автор:
Штин Ульяна

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