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Зеленский сообщил о новых партиях ракет для украинской ПВО

Ua ru
29 сентября 2026 12:26
Зеленский о ночной атаке РФ: последствия, ПВО и поддержка
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 сентября, рассказал о последствиях ночной российской атаки на Украину. По его словам, под ударами оказались Киев и девять областей, где были повреждены энергетические объекты, предприятия и жилые дома, а украинские силы противовоздушной обороны этой ночью сбивали воздушные цели, в частности баллистические.

Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ

Президент отметил, что после российских ударов в городах и населенных пунктах фактически непрерывно ведутся работы по ликвидации последствий.

"В Киеве повреждены депо станции "Киев-Пассажирский" дата- и бизнес-центры, жилые дома", — сообщил Зеленский.

В Одесской области пострадали учебное заведение, общежитие и два иностранных судна. Помимо столицы и Одесской области, под российскими ударами этой ночью оказались Киевская, Днепровская, Харьковская, Сумская, Донецкая области, Запорожье, Житомирская область, Волынь и Ровенская область. Повреждениям подверглись энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия и жилые дома.

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Поддержка украинской ПВО

Зеленский сообщил, что во время ночной атаки украинская противовоздушная оборона сбивала цели, в том числе баллистические.

Президент поблагодарил американских и норвежских партнеров за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Отдельно он отметил Францию и Германию за пакеты поддержки украинской ПВО ракетами, переданные в эти дни.

"Благодарю всех, кто участвует в защите, и всех, кто соблюдает наши договоренности", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность дальнейшей поддержки украинской противовоздушной обороны на фоне ежедневных российских атак.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что российские ракеты и беспилотники падают вблизи польской границы. Он подчеркнул, что ослабление украинской противовоздушной обороны создает дополнительные риски для безопасности Польши.

Также Новини.LIVE писали о том, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина должна ускорить развитие собственных возможностей для защиты от баллистических ракет. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества с международными партнерами и открытого обсуждения вызовов, стоящих перед страной в преддверии осенне-зимних месяцев.

Владимир Зеленский обстрелы ПВО ракеты война в Украине
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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