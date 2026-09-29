Зеленский о ночной атаке РФ: последствия, ПВО и поддержка

Зеленский сообщил о новых партиях ракет для украинской ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 сентября, рассказал о последствиях ночной российской атаки на Украину. По его словам, под ударами оказались Киев и девять областей, где были повреждены энергетические объекты, предприятия и жилые дома, а украинские силы противовоздушной обороны этой ночью сбивали воздушные цели, в частности баллистические.
Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.
Последствия атаки РФ
Президент отметил, что после российских ударов в городах и населенных пунктах фактически непрерывно ведутся работы по ликвидации последствий.
"В Киеве повреждены депо станции "Киев-Пассажирский" дата- и бизнес-центры, жилые дома", — сообщил Зеленский.
В Одесской области пострадали учебное заведение, общежитие и два иностранных судна. Помимо столицы и Одесской области, под российскими ударами этой ночью оказались Киевская, Днепровская, Харьковская, Сумская, Донецкая области, Запорожье, Житомирская область, Волынь и Ровенская область. Повреждениям подверглись энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия и жилые дома.
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Последствия вражеского удара. Фото: ГСЧС Киева
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Пожар в результате российской атаки в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области
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Спасатели устраняют последствия атаки. Фото: ГСЧС Киева
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Спасатели расчищают завалы после атаки. Фото: ГСЧС Киева
Поддержка украинской ПВО
Зеленский сообщил, что во время ночной атаки украинская противовоздушная оборона сбивала цели, в том числе баллистические.
Президент поблагодарил американских и норвежских партнеров за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Отдельно он отметил Францию и Германию за пакеты поддержки украинской ПВО ракетами, переданные в эти дни.
"Благодарю всех, кто участвует в защите, и всех, кто соблюдает наши договоренности", — заявил Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул важность дальнейшей поддержки украинской противовоздушной обороны на фоне ежедневных российских атак.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что российские ракеты и беспилотники падают вблизи польской границы. Он подчеркнул, что ослабление украинской противовоздушной обороны создает дополнительные риски для безопасности Польши.
Также Новини.LIVE писали о том, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина должна ускорить развитие собственных возможностей для защиты от баллистических ракет. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества с международными партнерами и открытого обсуждения вызовов, стоящих перед страной в преддверии осенне-зимних месяцев.