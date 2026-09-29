Мерц веде перемовини про поставки ППО для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини веде перемовини, щоб посилити українську протиповітряну оборону (ППО) напередодні зими. Голова німецького уряду сподівається, що вдасться домовитися зі світовими лідерами про додаткові поставки. Саме захист повітряного простору наразі є найбільшим викликом, із яким стикається Україна.

Про це Фрідріх Мерц заявив під час спільної пресконференції із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим у Берліні, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як Німеччина допомагатиме Україні

Канцеляр наголосив, що для покращення ППО треба використати всі можливості.

"Це (ППО, — Ред.) один із найбільших викликів, із якими зараз стикається Україна. Я намагаюся вести особисті переговори з цілою низкою світових лідерів, щоб забезпечити належні поставки для ППО України", — сказав посадовець.

За його словами, тривають консультації з європейськими партнерами. Під час цих розмов йдеться, зокрема, про посилення допомоги України: надання "дуже конкретної допомоги українському бюджету".

Читайте також:

"Ми продовжимо підтримувати Україну, тому що знаємо, що Україна — частина Європи. Якщо Україна впаде, то мир і воля по всій Європі опиняться під загрозою", — заявив Мерц.

Що каже Мерц про Росію

Фрідріх Мерц повідомив, що міністр іноземних справ Німеччини побував у Нью-Йорку та провів перемовини з міністром іноземних справ Росії. Ця розмова показала, що серйозні перемовини РФ не цікавлять.

"Можемо лише знову закликати російський уряд сісти за стіл перемовин і провести серйозні обговорення, щоб покласти край цій війни. Якщо Росія не готова до цього, ми здатні та готові підтримувати Україну тривалий час", — сказав канцлер Німеччини.

Germany's Chancellor Merz on Russia:



We are undertaking extensive diplomatic efforts. One of them was the German foreign minister’s visit to New York and his talks with the Russian foreign minister.



Russia’s subsequent assessment of those talks showed that Russia is obviously… pic.twitter.com/x7a9SZYooO — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

На його думку РФ не виграє війну проти України та зазнає суттєвих економічних збитків.

"Уже бачимо хитке становище, у якому перебуває російська економіка. Буде ціна, якщо Росія продовжить цю війну", — заявив очільник німецького уряду.

Germany's Chancellor Merz on Russia:



We can only once again call on the Russian government to come to the negotiating table and hold serious talks to end this war.



But if Russia is not ready to do that, then we are able and willing to support Ukraine for a long time. pic.twitter.com/iXo7ZzQbfO — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Germany's Chancellor Merz on Russia:



Russia will not win this war, and Russia itself will suffer massive damage, including to its economy.



We can already see the precarious situation the Russian economy is in.



There will be a price if Russia continues this war. pic.twitter.com/QskmxEXEmI — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Фрідріха Мерца повідомляв, що найближчі тижні можуть стати вирішальними для захисту волі та миру в Європі. Посадовець наголосив, що Україні потрібно й надалі надавати підтримку. У разі успіху Росії наслідки для європейських країн, зокрема для Німеччини, можуть бути непередбачуваними.

Також Новини.LIVE з посиланням на Der Spiegel писав, що Німеччина планує передавати Україні координати, щоб та завдавала ударів по території РФ. У такий спосіб уряд Фрідріха Мерца хоче відповісти росіянам на диверсію в Лейпцигу. Крім того, Берлін обіцяє посилити військову допомогу Києву.