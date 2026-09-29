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Головна Новини дня Мерц домовляється про ППО для України та вірить у програш РФ

Мерц домовляється про ППО для України та вірить у програш РФ

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29 вересня 2026 23:59
Мерц веде перемовини про поставки ППО для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини веде перемовини, щоб посилити українську протиповітряну оборону (ППО) напередодні зими. Голова німецького уряду сподівається, що вдасться домовитися зі світовими лідерами про додаткові поставки. Саме захист повітряного простору наразі є найбільшим викликом, із яким стикається Україна.

Про це Фрідріх Мерц заявив під час спільної пресконференції із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим у Берліні, передає Новини.LIVE.

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Як Німеччина допомагатиме Україні 

Канцеляр наголосив, що для покращення ППО треба використати всі можливості.

"Це (ППО, — Ред.) один із найбільших викликів, із якими зараз стикається Україна. Я намагаюся вести особисті переговори з цілою низкою світових лідерів, щоб забезпечити належні поставки для ППО України", — сказав посадовець.

За його словами, тривають консультації з європейськими партнерами. Під час цих розмов йдеться, зокрема, про посилення допомоги України: надання "дуже конкретної допомоги українському бюджету". 

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"Ми продовжимо підтримувати Україну, тому що знаємо, що Україна — частина Європи. Якщо Україна впаде, то мир і воля по всій Європі опиняться під загрозою", — заявив Мерц.

Що каже Мерц про Росію

Фрідріх Мерц повідомив, що міністр іноземних справ Німеччини побував у Нью-Йорку та провів перемовини з міністром іноземних справ Росії. Ця розмова показала, що серйозні перемовини РФ не цікавлять.

"Можемо лише знову закликати російський уряд сісти за стіл перемовин і провести серйозні обговорення, щоб покласти край цій війни. Якщо Росія не готова до цього, ми здатні та готові підтримувати Україну тривалий час", — сказав канцлер Німеччини.

На його думку РФ не виграє війну проти України та зазнає суттєвих економічних збитків.

"Уже бачимо хитке становище, у якому перебуває російська економіка. Буде ціна, якщо Росія продовжить цю війну", — заявив очільник німецького уряду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Фрідріха Мерца повідомляв, що найближчі тижні можуть стати вирішальними для захисту волі та миру в Європі. Посадовець наголосив, що Україні потрібно й надалі надавати підтримку. У разі успіху Росії наслідки для європейських країн, зокрема для Німеччини, можуть бути непередбачуваними.

Також Новини.LIVE з посиланням на Der Spiegel писав, що Німеччина планує передавати Україні координати, щоб та завдавала ударів по території РФ. У такий спосіб уряд Фрідріха Мерца хоче відповісти росіянам на диверсію в Лейпцигу. Крім того, Берлін обіцяє посилити військову допомогу Києву.

Німеччина ППО допомога війна в Україні Фрідріх Мерц
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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