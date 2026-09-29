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Главная Новости дня Мерц ведет переговоры о ПВО для Украины и верит в поражение РФ

Мерц ведет переговоры о ПВО для Украины и верит в поражение РФ

Ua ru
29 сентября 2026 23:59
Мерц ведет переговоры о поставках ПВО для Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии ведет переговоры, чтоб укрепить украинскую противовоздушную оборону (ПВО) в преддверии зимы. Глава немецкого правительства надеется, что удастся договориться с мировыми лидерами о дополнительных поставках. Именно защита воздушного пространства на данный момент является самым большим вызовом, с которым сталкивается Украина.

Об этом Фридрих Мерц заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Берлине, передает Новини.LIVE.

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Как Германия будет помогать Украине 

Канцлер подчеркнул, что для улучшения ПВО необходимо использовать все возможности.

"Это (ПВО, — Ред.) один из самых серьезных вызовов, с которыми сейчас сталкивается Украина. Я стараюсь вести личные переговоры с целым рядом мировых лидеров, чтобы обеспечить необходимые поставки для ПВО Украины", — сказал чиновник.

По его словам, продолжаются консультации с европейскими партнерами. Во время этих переговоров речь идет, в частности, об усилении помощи Украине: предоставлении "очень конкретной помощи украинскому бюджету".

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"Мы продолжим поддерживать Украину, потому что знаем, что Украина — часть Европы. Если Украина падет, то мир и свобода по всей Европе окажутся под угрозой", — заявил Мерц.

Что говорит Мерц о России

Фридрих Мерц сообщил, что министр иностранных дел Германии побывал в Нью-Йорке и провел переговоры с министром иностранных дел России. Эта беседа показала, что серьезные переговоры РФ не интересуют.

"Мы можем лишь вновь призвать российское правительство сесть за стол переговоров и провести серьезные обсуждения, чтобы положить конец этой войне. Если Россия не готова к этому, мы способны и готовы поддерживать Украину в течение длительного времени", — сказал канцлер Германии.

По его мнению, РФ не выиграет войну против Украины и понесет существенные экономические потери.

"Мы уже видим шаткое положение, в котором находится российская экономика. Если Россия продолжит эту войну, ей придется за это заплатить", — заявил глава немецкого правительства.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Фридриха Мерца сообщал, что ближайшие недели могут стать решающими для защиты свободы и мира в Европе. Чиновник подчеркнул, что Украине необходимо и в дальнейшем оказывать поддержку. В случае успеха России последствия для европейских стран, в частности для Германии, могут быть непредсказуемыми.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Der Spiegel писал, что Германия планирует передавать Украине координаты, чтобы та наносила удары по территории РФ. Таким образом правительство Фридриха Мерца хочет ответить россиянам на диверсию в Лейпциге. Кроме того, Берлин обещает усилить военную помощь Киеву.

Германия ПВО помощь война в Украине Фридрих Мерц
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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