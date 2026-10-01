Буданов поздравил украинских воинов с Днем защитников и защитниц

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов 1 октября обратился к украинским военным по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Он подчеркнул многовековую традицию борьбы украинцев за свою землю, свободу и государство, поблагодарил воинов, которые продолжают защищать страну, и почтил память погибших.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

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Буданов обратился к украинским защитникам

Глава ОП заявил, что традиция защищать свою землю, свободу и государство имеет в Украине глубокие корни, поэтому 1 октября объединяет разные поколения украинских воинов.

Буданов также обратил внимание на символичность празднования 1 октября Покрова Пресвятой Богородицы, Дня защитников и защитниц Украины, Дня ветерана и Дня Украинского казачества.

"Символично, что именно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы чтим подвиг тех, кто защищает Украину от врага", — заявил Буданов.

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Глава ОП подчеркнул, что на протяжении истории менялись оружие и военная форма, однако главная цель украинских воинов оставалась неизменной.

"Неизменной остается цель — быть хозяевами на собственной земле", — отметил Буданов.

Отдельно Буданов поблагодарил военных, которые продолжают защищать Украину, а также выразил уважение ветеранам и почтил память погибших.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины записал обращение непосредственно на фронте. Он поблагодарил сотни тысяч украинских военных за оборону государства.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский почтил память погибших украинских воинов у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве. Президент прошел вдоль аллеи, а погибших защитников почтили минутой молчания.