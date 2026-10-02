Rebirth.Ukraine представила в Нью-Йорке инсталляцию в поддержку защитников

Живая инсталляция Rebirth.Ukraine. Фото: Rebirth.Ukraine

В Нью-Йорке активистская группа Rebirth.Ukraine представила живую инсталляцию DEFENSE IS PEOPLE, посвященную Дню защитников и защитниц Украины. Около 20 участников создали на площади Astor Place композицию, главной идеей которой стало напоминание о том, что за обороной Украины стоят конкретные люди, их ежедневная работа и жизнь.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама

Инсталляция для украинских защитников и защитниц в США

Около 20 участников сформировали живую композицию вокруг центральной фигуры. Ключевым элементом стали руки, которые создавали своеобразную линию защиты и меняли форму в течение перформанса.

Участники не использовали военную форму и не имитировали украинских военных. Военная палитра была визуальной ассоциацией с понятием защиты, тогда как главным образом оставался человек.

"За каждой линией обороны стоит человек. За возможностью других жить, работать, обнимать близких и планировать будущее стоят люди, которые ежедневно защищают Украину", — рассказали организаторы.

Читайте также:

Через QR-код прохожие могли узнать больше об украинских защитниках и защитницах и присоединиться к поддержке.

В Rebirth.Ukraine хотели напомнить, что за понятием "оборона" стоят конкретные люди — их тела, руки, жизни и ежедневная работа ради защиты Украины.

Rebirth.Ukraine — независимая творческая общественная организация, работающая в Нью-Йорке и создающая публичные художественные проекты, культурные мероприятия и информационные кампании в поддержку Украины. Инициатива объединяет украинцев и друзей Украины вокруг проектов, которые привлекают внимание к украинской культуре, идентичности и современной Украине.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины почтил память погибших воинов у Стены памяти на Михайловской площади.

Также Новини.LIVE писал, что Кирилл Буданов назвал знаковые операции украинской военной разведки за 55 месяцев полномасштабной войны. Среди них он упомянул бои за Гостомель, воздушный мост на "Азовсталь", освобождение острова Змеиный, высадки в Крыму и операции против Черноморского флота РФ.