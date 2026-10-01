Буданов назвав знакові операції ГУР проти Росії за 55 місяців війни

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офісу Президента Кирило Буданов у День захисників і захисниць України згадав найвідоміші операції української воєнної розвідки за 55 місяців повномасштабної війни. Серед них — бої за Гостомель, операції в Кабулі та на "Азовсталі", висадки в Криму, удари по російській авіації та системний розгром Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Буданова.

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Буданов особисто з бійцями ГУР на острові Зміїний. Фото: ГУР МО України

Буданов згадав операції ГУР

Буданов заявив, що за час повномасштабної війни українська воєнна розвідка провела десятки операцій, які вже увійшли в історію. Окремо він згадав знищення російської бойової авіації.

За словами Буданова, 11 вересня 2024 року бійці ГУР уперше збили російський винищувач Су-30СМ із переносного зенітного ракетного комплексу безпосередньо з плавзасобу у відкритому морі. 2 травня 2025 року Су-30 вперше в історії знищили над морем безекіпажним дроном Magura V5 із ракетами Р-73.

При цьому він підкреслив, що за назвами та результатами цих операцій стоять конкретні українські військові.

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Від Гостомеля до операцій у Криму

Буданов згадав розвідників, які брали участь у боях за Гостомель, забезпечували повітряний міст на "Азовсталь", звільняли острів Зміїний та повертали під контроль України газовидобувні платформи "Петро Годованець" і "Україна".

Окремо Буданов відзначив бійців, які висаджувалися в окупованому Криму та проводили операції у глибокому тилу Росії. Серед таких епізодів він назвав знищення російського Ту-22М3 за 600 кілометрів у тилу противника.

Також Буданов згадав системний розгром Чорноморського флоту Росії та операцію зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.

"Дякую кожному й кожній, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає Україну. І схиляюся перед пам'яттю тих, хто віддав за неї життя", — заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Буданов привітав українських воїнів із Днем захисників і захисниць України. Глава Офісу Президента подякував військовим, які тримають стрій, а також ушанував ветеранів і пам'ять полеглих захисників.

Також Новини.LIVE писав, що Президент України Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України відвідав Стіну пам'яті на Михайлівській площі в Києві. Глава держави пройшов уздовж алеї, а пам'ять загиблих українських воїнів ушанували хвилиною мовчання.