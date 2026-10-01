Буданов назвал ключевые операции ГУР против России за 55 месяцев войны

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов в День защитников и защитниц Украины вспомнил самые известные операции украинской военной разведки за 55 месяцев полномасштабной войны. Среди них — бои за Гостомель, операции в Кабуле и на "Азовстали", высадки в Крыму, удары по российской авиации и системный разгром Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Буданова.

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Буданов лично с бойцами ГУР на острове Змеиный. Фото: ГУР МО Украины

Буданов вспомнил операции ГУР

Буданов заявил, что за время полномасштабной войны украинская военная разведка провела десятки операций, которые уже вошли в историю. Отдельно он вспомнил уничтожение российской боевой авиации.

По словам Буданова, 11 сентября 2024 года бойцы ГУР впервые сбили российский истребитель Су-30СМ из переносного зенитного ракетного комплекса непосредственно с плавсредства в открытом море. 2 мая 2025 года Су-30 впервые в истории уничтожили над морем безэкипажным дроном Magura V5 с ракетами Р-73.

При этом он подчеркнул, что за названиями и результатами этих операций стоят конкретные украинские военные.

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От Гостомеля до операций в Крыму

Буданов вспомнил разведчиков, которые участвовали в боях за Гостомель, обеспечивали воздушный мост на "Азовсталь", освобождали остров Змеиный и возвращали под контроль Украины газодобывающие платформы "Петр Годованец" и "Украина".

Отдельно Буданов отметил бойцов, которые высаживались в оккупированном Крыму и проводили операции в глубоком тылу России. Среди таких эпизодов он назвал уничтожение российского Ту-22М3 в 600 километрах в тылу противника.

Также Буданов вспомнил системный разгром Черноморского флота России и операцию по освобождению Волчанского агрегатного завода.

"Благодарю каждого и каждую, кто сегодня с оружием в руках защищает Украину. И склоняюсь перед памятью тех, кто отдал за нее жизнь", — заявил Буданов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Буданов поздравил украинских воинов с Днем защитников и защитниц Украины. Глава Офиса Президента поблагодарил военных, которые держат строй, а также почтил ветеранов и память павших защитников.

Также Новини.LIVE писал, что Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины посетил Стену памяти на Михайловской площади в Киеве. Глава государства прошел вдоль аллеи, а память погибших украинских воинов почтили минутой молчания.