Буданов назвал ключевые операции ГУР против России за 55 месяцев войны

От Кабула до Крыма: Буданов назвал успешные операции ГУР
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов в День защитников и защитниц Украины вспомнил самые известные операции украинской военной разведки за 55 месяцев полномасштабной войны. Среди них — бои за Гостомель, операции в Кабуле и на "Азовстали", высадки в Крыму, удары по российской авиации и системный разгром Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Буданова.
Буданов вспомнил операции ГУР
Буданов заявил, что за время полномасштабной войны украинская военная разведка провела десятки операций, которые уже вошли в историю. Отдельно он вспомнил уничтожение российской боевой авиации.
По словам Буданова, 11 сентября 2024 года бойцы ГУР впервые сбили российский истребитель Су-30СМ из переносного зенитного ракетного комплекса непосредственно с плавсредства в открытом море. 2 мая 2025 года Су-30 впервые в истории уничтожили над морем безэкипажным дроном Magura V5 с ракетами Р-73.
При этом он подчеркнул, что за названиями и результатами этих операций стоят конкретные украинские военные.
От Гостомеля до операций в Крыму
Буданов вспомнил разведчиков, которые участвовали в боях за Гостомель, обеспечивали воздушный мост на "Азовсталь", освобождали остров Змеиный и возвращали под контроль Украины газодобывающие платформы "Петр Годованец" и "Украина".
Отдельно Буданов отметил бойцов, которые высаживались в оккупированном Крыму и проводили операции в глубоком тылу России. Среди таких эпизодов он назвал уничтожение российского Ту-22М3 в 600 километрах в тылу противника.
Также Буданов вспомнил системный разгром Черноморского флота России и операцию по освобождению Волчанского агрегатного завода.
"Благодарю каждого и каждую, кто сегодня с оружием в руках защищает Украину. И склоняюсь перед памятью тех, кто отдал за нее жизнь", — заявил Буданов.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Буданов поздравил украинских воинов с Днем защитников и защитниц Украины. Глава Офиса Президента поблагодарил военных, которые держат строй, а также почтил ветеранов и память павших защитников.
Также Новини.LIVE писал, что Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины посетил Стену памяти на Михайловской площади в Киеве. Глава государства прошел вдоль аллеи, а память погибших украинских воинов почтили минутой молчания.