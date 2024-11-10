В МЗС України прокоментували заяву Туска про декларацію миру

Будівля МЗС України. Фото: shutterstock

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. У відомстві наголосили, що жодні питання, які стосуються нашої держави, не можуть бути вирішені без її участі.

Про це говориться у заяві речника МЗС Георгія Тихого у неділю, 10 листопада, повідомляє "Ми Україна".

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"Вдячні Дональду Туску за підтвердження відданості принципу "нічого про Україну без України". Війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру", — заявили в МЗС.

У відомстві також додали, що в інтересах усіх миролюбних держав є справедливе завершення російської агресії проти України із повагою до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН.

Раніше премʼєр Польщі припустив, що найближчим часом США оголосять умови врегулювання в Україні. Зокрема, у формі декларації, в якій буде зазначено дату припинення вогню, межі його дії та гарантії безпеки для України.

Також Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів спільну пресконференцію з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Український представник заявив про налагодження діалогу між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.