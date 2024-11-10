В МИД Украины прокомментировали заявление Туска о декларации мира

Здание МИДа Украины. Фото: shutterstock

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска. И ведомство подчеркнуло, что никакие вопросы, касающиеся нашего государства, ну могут быть решены без его участия.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Георгия Тихого в воскресенье, 10 ноября, сообщает "Ми Україна".

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"Благодарны Дональду Туску за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины". Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", — заявили в МИД.

В ведомстве также добавили, что в интересах всех миролюбивых государств справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международного права, целей и принципов Устава ООН.

Ранее премьер Польши предположил, что в ближайшее время США объявят условия урегулирования в Украине. В частности, в форме декларации, в которой будет указана дата прекращения огня, пределы его действия и гарантии безопасности для Украины.

Также Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Андрей Сибига провел совместную пресс-конференцию с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Украинский представитель заявил о налаживании диалога между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.