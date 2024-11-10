В МИД Украины прокомментировали заявление Туска о декларации мира

В МИД Украины отреагировали на заявление Туска о декларации мира
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска. И ведомство подчеркнуло, что никакие вопросы, касающиеся нашего государства, ну могут быть решены без его участия.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Георгия Тихого в воскресенье, 10 ноября, сообщает "Ми Україна".
Реакция на слова Дональда Туска
"Благодарны Дональду Туску за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины". Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", — заявили в МИД.
В ведомстве также добавили, что в интересах всех миролюбивых государств справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международного права, целей и принципов Устава ООН.
Ранее премьер Польши предположил, что в ближайшее время США объявят условия урегулирования в Украине. В частности, в форме декларации, в которой будет указана дата прекращения огня, пределы его действия и гарантии безопасности для Украины.
Также Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Андрей Сибига провел совместную пресс-конференцию с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Украинский представитель заявил о налаживании диалога между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
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