Дональд Туск повідомив про декларацію щодо припинення вогню від США

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Polskie Radio

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прогнозує, що, незалежно від результату президентських виборів у Сполучених Штатах, Польща та Європа нестимуть набагато більшу відповідальність за власну безпеку найближчими місяцями. Він наголосив, що рішення щодо завершення війни в Україні не можуть прийматися без участі як українців, так і поляків.

Про це повідомляють Polskie Radio у неділю, 10 листопада.

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Декларація про припинення війни

Відповідаючи на запитання про частково оприлюднений ЗМІ план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, Туск підкреслив, що такий план, скоріш за все, лише на стадії підготовки.

Він вважає, що найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", — додав він.

Дональд Туск підкреслив, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Раніше ми писали, що радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що Україні варто думати не про повернення Криму й решти територій, а "про досягнення миру". Натомість радник українського лідера Володимира Зеленського Дмитро Литвин наголосив, що Україна пропонувала Росії мир ще з 2022 року.

Нагадаємо що міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів спільну пресконференцію з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Український представник заявив про налагодження діалогу між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.