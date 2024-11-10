Дональд Туск сообщил о декларации о прекращении огня от США

Премьер-міністр Польши Дональд Туск. Фото: Polskie Radio

Премьер-министр Польши Дональд Туск прогнозирует, что вне зависимости от результата президентских выборов в Соединенных Штатах Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что решения по завершению войны в Украине не могут приниматься без участия как украинцев, так и поляков.

Об этом сообщают Polskie Radio в воскресенье, 10 ноября.

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Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины Туск подчеркнул, что такой план, скорее всего, лишь на стадии подготовки.

Он считает, что в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантиях безопасности для Украины.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела", — добавил он.

Дональд Туск подчеркнул, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Ранее мы писали, что советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует думать не о возвращении Крыма и остальных территорий, а "о достижении мира". В то же время советник украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Литвин подчеркнул, что Украина предлагала России мир еще с 2022 года.

Напомним, что министр иностранных дел Андрей Сибига провел совместную пресс-конференцию с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Украинский представитель заявил о налаживании диалога между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.