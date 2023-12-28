В Мінреінтеграції назвали кількість запроваджених Зеленським санкцій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України назвали кількість запроваджених Президентом України Володимиром Зеленським санкцій. Так за 2023 рік голова держави видав 37 указів щодо обмежень проти 7,7 тисячі осіб.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Як йдеться у повідомленні, під обмеження потрапили понад 3,7 тисячі фізичних та майже 4 тисячі юридичних осіб. В порівнянні з початком віроломного нападу Росії на Україну, за сім попередніх років було видано 46 подібних указів. Тоді обмеження було накладено на понад 12 тисяч осіб (понад вісім тисяч фізичних та майже чотири тисячі юридичних).

Також цьогоріч запроваджено секторальні санкції проти фінустанов Росії та проти військової промисловості Росії, Білорусі та Ірану. В першу чергу під санкції потрапили підприємства ВПК РФ та їх керівний склад, вище військово-політичне керівництво, олігархи та їхні прибічники, представники критичних галузей економіки (атомна енергетика, нафтовидобування та нафтопереробка, логістика, фінанси), а також пропагандисти.

"Всі свої дії українська сторона синхронізує із санкціями держав санкційної коаліції: США, ЄС, Великою Британією, Канадою, Швейцарією, Японією, Австралією, Новою Зеландією", — йдеться в повідомленні.

Таким станом, станом на сьогодні вже ухвалено 28 судових рішень про відчуження доходів підсанкційних осіб. До їхнього списку увійшли:

олігархи Аркадій, Борис та Ігор Ротенберги;

олігарх Михайло Шелков;

олігарх Олег Дерипаска;

сенатор Сергій Калашник та інші особи.

Частина санкцій були запроваджені завдяки співпраці Мінреінтеграції та СБУ, зокрема, щодо осіб, яких пов’язують з викраденням українських дітей з тимчасово окупованих територій, депортацією та незаконним утриманням. В першу чергу, це російська омбудсменка з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким наклав санкції на 140 компаній. Іншим указом голова держави ввів санкції проти 50 осіб.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Тайвань та Південна Корея розширили перелік товарів, які заборонено експортувати до РФ та Білорусі. Додано ще 682 товари, зокрема важку будівельну техніку, акумуляторні батареї, авіаційні компоненти тощо.