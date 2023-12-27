Ще дві країни розширили список заборонених товарів для РФ та Білорусі, — Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Тайвань та Південна Корея розширили перелік товарів, які заборонено експортувати до РФ та Білорусі. Додано ще 682 товари, зокрема важку будівельну техніку, акумуляторні батареї, авіаційні компоненти тощо.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Єрмак розповів, що міністерство економіки Тайваню розширило список заборонених товарів для Росії та Білорусі. Це зроблено для того, щоб запобігти використанню тайванських високотехнологічних товарів у військових цілях.

Як відомо, до переліку потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

"Це яскравий приклад єдності світових партнерів у підтримці санкційних обмежень. Вони синхронізуються і це дозволить протидіяти обходу санкцій РФ. Група Макфола-Єрмака працює над цим з партнерами", — наголосив керівник ОП.

Допис Андрія Єрмака у Telgram. Фото: скриншот

Окрім того, у відповідь на вторгнення РФ в Україну уряд Південної Кореї також посилює експортний контроль проти Росії та Білорусі, значно розширивши перелік товарів, на які поширюватимуться експортні обмеження.

"Додано ще 682 товари, які заборонені до поставок до РФ та Білорусі, зокрема, важку будівельну техніку, акумуляторні батареї, авіаційні компоненти тощо", — пояснив Єрмак.

Допис Андрія Єрмака у Telgram. Фото: скриншот

Нагадаємо, офіційний журнал ЄС показав перелік фізичних та юридичних осіб, що потрапили під санкції в рамках прийнятого 12-го пакету Євросоюзу. До списку навіть потрапили родичі колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Додамо, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії має вдарити по військовій економіці країни-агресора. А також має допомогти запобігти обходу санкцій країною-терористкою щодо товарів подвійного призначення.