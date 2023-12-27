Еще две страны расширили список запрещенных товаров для РФ и Беларуси, — Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Тайвань и Южная Корея расширили список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ и Белорусь. Добавлены еще 682 товара, в том числе тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и т.д.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Ермак рассказал, что министерство экономики Тайваня расширило список запрещенных товаров для России и Белоруссии. Это сделано для того, чтобы предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях.

Как известно, в список попали оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и медикаменты.

"Это яркий пример единства мировых партнеров в поддержке санкционных ограничений. Они синхронизируются и это позволит противодействовать обходу санкций РФ. Группа Макфола-Ермака работает над этим с партнерами", — подчеркнул руководитель ОП.

Сообщение Андрея Ермака в Telgram. Фото: скриншот

Кроме того, в ответ на вторжение РФ в Украину правительство Южной Кореи также усиливает экспортный контроль против России и Беларуси, значительно расширив список товаров, на которые будут распространяться экспортные ограничения.

"Добавлены еще 682 товара, которые запрещены к поставкам в РФ и Беларусь, в частности, тяжелую строительную технику, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и т.п.", — пояснил Ермак.

Сообщение Андрея Ермака в Telgram. Фото: скриншот

Напомним, официальный журнал ЕС показал перечень попавших под санкции физических и юридических лиц в рамках принятого 12-го пакета Евросоюза. В список даже попали родственники бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Новый пакет санкций ЕС против России должен ударить по военной экономике страны-агрессора. А также должна помочь предотвратить обход санкций страной-террористкой в отношении товаров двойного назначения.