Тайвань розширює санкції проти РФ та Білорусі, щоб загальмувати виробництво зброї

Президент РФ Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Міністерство економіки Тайваню оголосило про розширення переліку заборонених до експорту товарів до Росії та Білорусі. Це рішення спрямоване на запобігання використанню тайванських технологічних виробів у військових цілях.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що Тайвань вже висловив своє несхвалення щодо дій Росії, приєднавшись до санкцій, очолюваних західними країнами, хоча це має скоріше символічне значення через обмежений обсяг прямої торгівлі між Тайванем і Росією.

Останній пакет санкцій, оголошений тайванським міністерством, спрямований на зміцнення міжнародного співробітництва та обмеження експорту високотехнологічних продуктів для військових потреб.

До оновленого списку входять обладнання для виготовлення напівпровідників, де Тайвань визнаний світовим лідером, а також певні хімікати та лікарські препарати.

"Це доповнює раніше вжиті заходи, націлені на напівпровідникову промисловість", — йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, що нові обмеження відповідають санкціям, які вже запровадили Європейський Союз, Сполучені Штати та інші країни, як зазначено в заяві міністерства.

Нагадаємо, офіційний журнал ЄС показав перелік фізичних та юридичних осіб, що потрапили під санкції в рамках прийнятого 12-го пакету Євросоюзу. До списку навіть потрапили родичі колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Додамо, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії має вдарити по військовій економіці країни-агресора. А також має допомогти запобігти обходу санкцій країною-терористкою щодо товарів подвійного призначення.