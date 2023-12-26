Тайвань расширяет санкции против РФ и Беларуси, чтобы затормозить производство оружия

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Министерство экономики Тайваня объявило о расширении перечня запрещенных к экспорту товаров в Россию и Беларуси. Это решение направлено на предотвращение использования тайваньских технологических изделий в военных целях.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что Тайвань уже выразил свое неодобрение в отношении действий России, присоединившись к санкциям, возглавляемым западными странами, хотя это имеет скорее символическое значение из-за ограниченного объема прямой торговли между Тайванем и Россией.

Последний пакет санкций, объявленный тайваньским министерством, направлен на укрепление международного сотрудничества и ограничение экспорта высокотехнологичных продуктов для военных нужд.

В обновленный список входят оборудование для изготовления полупроводников, где Тайвань признан мировым лидером, а также определенные химикаты и лекарственные препараты.

"Это дополняет ранее принятые меры, нацеленные на полупроводниковую промышленность", — говорится в сообщении.

Издание также указывает, что новые ограничения соответствуют санкциям, уже введенным Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими странами, как указано в заявлении министерства.

Напомним, официальный журнал ЕС показал перечень попавших под санкции физических и юридических лиц в рамках принятого 12-го пакета Евросоюза. В список даже попали родственники бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Добавим, что новый пакет санкций ЕС против России должен ударить по военной экономике страны-агрессора. А также должен помочь предотвратить обход санкций страной-террористкой в отношении товаров двойного назначения