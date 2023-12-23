Зеленський ввів у дію санкції проти осіб та компаній, пов'язаних з РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким наклав санкції на 140 компаній. Іншим указом глава держави ввів санкції проти 50 осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Читайте також:

Проти кого увів санкції Зеленський

Здебільшого санкції введені проти компаній з території РФ, проте є компанії, що базуються в тимчасово анексованому Криму, зокрема — це ТОВ "Автодель ГАЗ".

Крім того, глава держава наклав санкції на 51 особу з 4 держав світу. Серед них більшість — це громадяни Росії, проте у списку також є особи, що мають громадянство України, Латвії та Кіпру.

Підсанкційним особам заблокували усі активи на території України, забороняють проводити будь-які торговельні операції, а також транзитувати товари та ресурси територією нашої держави. Крім того, у всіх вищеперелічених осіб скасовують або відкликають ліцензії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про санкції проти банків світу. Йдеться про ті, що фінансують постачання товарів для російської армії.