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Зеленський ввів у дію санкції проти осіб та компаній, пов'язаних з РФ

23 грудня 2023 14:35
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Зеленський ввів у дію санкції проти осіб та компаній, пов'язаних з РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким наклав санкції на 140 компаній. Іншим указом глава держави ввів санкції проти 50 осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Здебільшого санкції введені проти компаній з території РФ, проте є компанії, що базуються в тимчасово анексованому Криму, зокрема — це ТОВ "Автодель ГАЗ".

Крім того, глава держава наклав санкції на 51 особу з 4 держав світу. Серед них більшість — це громадяни Росії, проте у списку також є особи, що мають громадянство України, Латвії та Кіпру.

Підсанкційним особам заблокували усі активи на території України, забороняють проводити будь-які торговельні операції, а також транзитувати товари та ресурси територією нашої держави. Крім того, у всіх вищеперелічених осіб скасовують або відкликають ліцензії. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про санкції проти банків світу. Йдеться про ті, що фінансують постачання товарів для російської армії.

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