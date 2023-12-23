Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский ввел в действие санкции против лиц и компаний, связанных с РФ arrow

Зеленский ввел в действие санкции против лиц и компаний, связанных с РФ

23 декабря 2023 14:35
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Зеленский ввел в действие санкции против лиц и компаний, связанных с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым наложил санкции на 140 компаний. Другим указом глава государства ввел санкции против более 50 физических лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Читайте также:

Против кого ввел санкции Зеленский

В основном санкции введены против компаний с территории РФ, однако есть компании, базирующиеся во временно аннексированном Крыму, в частности — это ООО "Автодель ГАЗ".

Кроме того, глава государства наложил санкции на 51 человек из 4 государств мира. Среди них большинство — это граждане России, однако в списке есть лица, имеющие гражданство Украины, Латвии и Кипра.

Подсанкционным лицам заблокировали все активы на территории Украины, запрещают проводить какие-либо торговые операции, а также транзитировать товары и ресурсы через территорию нашего государства. Кроме того, у всех вышеперечисленных лиц отменяют или отзывают лицензии.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против банков мира. Речь идет о том, что финансируют поставки товаров для российской армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Актуальное по теме