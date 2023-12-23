Зеленский ввел в действие санкции против лиц и компаний, связанных с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым наложил санкции на 140 компаний. Другим указом глава государства ввел санкции против более 50 физических лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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В основном санкции введены против компаний с территории РФ, однако есть компании, базирующиеся во временно аннексированном Крыму, в частности — это ООО "Автодель ГАЗ".

Кроме того, глава государства наложил санкции на 51 человек из 4 государств мира. Среди них большинство — это граждане России, однако в списке есть лица, имеющие гражданство Украины, Латвии и Кипра.

Подсанкционным лицам заблокировали все активы на территории Украины, запрещают проводить какие-либо торговые операции, а также транзитировать товары и ресурсы через территорию нашего государства. Кроме того, у всех вышеперечисленных лиц отменяют или отзывают лицензии.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против банков мира. Речь идет о том, что финансируют поставки товаров для российской армии.