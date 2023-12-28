В Минреинтеграции назвали количество введенных Зеленским санкций

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины назвали количество введенных Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций. Так, за 2023 год глава государства издал 37 указов по ограничениям против 7,7 тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как говорится в сообщении, под ограничения попали более 3,7 тысячи физических и почти 4 тысяч юридических лиц. По сравнению с началом вероломного нападения России на Украину за семь предыдущих лет было издано 46 подобных указов. Тогда ограничение было наложено более чем на 12 тысяч человек (более восьми тысяч физических и почти четыре тысячи юридических).

Также в текущем году введены секторальные санкции против финучреждений России и против военной промышленности России, Беларуси и Ирана. В первую очередь, под санкции попали предприятия ВПК РФ и их руководящий состав, высшее военно-политическое руководство, олигархи и их сторонники, представители критических отраслей экономики (атомная энергетика, нефтедобыча и нефтепереработка, логистика, финансы), а также пропагандисты.

"Все свои действия украинская сторона синхронизирует с санкциями государств санкционной коалиции: США, ЕС, Великобританией, Канадой, Швейцарией, Японией, Австралией, Новой Зеландией", — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день уже принято 28 судебных решений об отчуждении доходов подсанкционных лиц. В их список вошли:

олигархи Аркадий, Борис и Игорь Ротенберги;

олигарх Михаил Шелков;

олигарх Олег Дерипаска;

сенатор Сергей Калашник и другие.

Часть санкций была введена благодаря сотрудничеству Минреинтеграции и СБУ, в частности, в отношении лиц, связываемых с похищением украинских детей с временно оккупированных территорий, депортацией и незаконным содержанием. В первую очередь это российская омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым наложил санкции на 140 компаний. Другим указом глава государства ввел санкции против 50 человек.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Тайвань и Южная Корея расширили перечень товаров, которые запрещено экспортировать в РФ и Белоруссию. Добавлены еще 682 товара, в том числе тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и т.д.