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В Міненерго розповіли, як довго доведеться жити за графіками

11 грудня 2024 19:36
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Графіки відключення триватимуть до весни
Заступник міністра енергетики Роман Андарак. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Заступник міністра енергетики Роман Андарак повідомив, що українцям доведеться жити за графіками відключень світла щонайменше до весни. Подекуди енергосистема нашої держави працює на межі.

Про це Андарак повідомив у бліц-інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у середу, 11 грудня.

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"Ремонти відбуваються, але останніми днями була дуже потужна атака на генерацію у східній частині України", — повідомив Андарак.

Він додав, що наразі робиться все можливе задля відновлення енергосистеми, проте подекуди вона працює на межі можливостей.

Втім, за відсутності нових обстрілів ситуація зі світлом поступово покращиться.

"З часом ситуація буде покращуватися, проте не можна нічого спрогнозувати, адже ці обстріли є непередбачуваними", — пояснив Андарак.

Раніше ми писали, що після російських ударів по інфраструктурі відновлення електропостачання починається лише на другу добу. Росіяни намагаються вдарити по критичних об'єктах України, тому в майбутньому можливі диверсії.

Нагадаємо, в Україні планують потроїти потужності атомних електростанцій до 2050 року. Для цього Хмельницьку АЕС можуть розширити до чотирьох енергоблоків.

Міненерго Україна обстріли війна в Україні графіки відключень світла

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