Графики отключения будут продолжаться до весны

Заместитель министра энергетики Роман Андарак. Фото: Новини.LIVE

Заместитель министра энергетики Роман Андарак сообщил, что украинцам придется жить по графику отключений света, по меньшей мере, до весны. Кое-где энергосистема нашего государства работает на грани.

Об этом Андарак сообщил в блиц-интервью журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец в среду, 11 декабря.

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"Ремонты проходят, но в последние дни была очень мощная атака на генерацию в восточной части Украины", — сообщил Андарак.

Он добавил, что сейчас делается все возможное для восстановления энергосистемы, однако иногда она работает на грани возможностей.

Впрочем, в отсутствие новых обстрелов ситация со светом постепенно улучшится.

"Со временем ситуация будет усугубляться, однако нельзя ничего спрогнозировать, ведь эти обстрелы непредсказуемы", — пояснил Андарак.

Ранее мы писали, что после российских ударов по инфраструктуре возобновление электроснабжения начинается только на вторые сутки. Россияне пытаются ударить по критическим объектам Украины, поэтому в будущем возможны диверсии.

Напомним, в Украине планируют утроить мощности атомных электростанций к 2050 году. Для этого Хмельницкую АЭС могут расширить до четырех энергоблоков.