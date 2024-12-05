Надзвичайний стан у Молдові — чому ввели і чого чекати

Газове сховище. Фото: rotalingaz.md

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан закликає ввести надзвичайний стан в енергетичному секторі. У той же час міністра енергетики відправили у відставку.

Про це пише TV8.

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Надзвичайний стан в енергетиці Молдови

За словами Речана, надзвичайний стан в енергетиці Молдови, якщо його запровадять, зберігатиметься до подолання проблемної ситуації.

Прем'єр Молдови також вимагав відставки міністра енергетики Молдови Віктора Парлікова, гендиректора компанії Energocom Віктора Бинзаря та члена Наглядової ради "Moldovagaz" Сергія Тофілата.

Голова молдовського уряду підкреслив, що Парліков припустився помилок, які спричинили кризу в енергетичному секторі. Крім того, компанія "Energocom", очолювана Бинзаром, не закупила газ через бюрократичні процедури, а Тофілат заблокував його закупівлю, коли це було найбільш вигідно.

Згодом було оприлюднено указ, згідно із яким Парлікова офіційно звільнили із посади міністра енергетики Молдови.

Крім того, Блок комуністів і соціалістів подав в парламенті вотум недовіри уряду на чолі Речаном. У зверненні, яке підписали 26 депутатів і зачитали на пленарному засіданні парламенту, народні обранці висловлюють невдоволення діяльністю виконавчої влади Молдови. Це відбувається в умовах зростання цін на газ.

А Україні вистачить власних запасів газу на зиму, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.

Раніше ми писали, що австрійська компанія OMV конфіскувала російський газ на 230 мільйонів євро. Це зробили для покриття вартості арбітражного рішення.