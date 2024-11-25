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Австрія конфіскувала російський газ на 230 мільйонів євро, — ЗМІ

25 листопада 2024 23:05
Ольга Антоновська - редактор
Австрійська компанія конфіскувала російський газ на 230 млн євро
Фахівці "Газпрому". Фото: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

Австрійська компанія OMV конфіскувала російський газ на 230 мільйонів євро. Це зробили для покриття вартості арбітражного рішення. 

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 25 листопада.

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Австрійська компанія конфіскувала російський газ

Нафтогазова компанія OMV була однією з небагатьох, хто купував російський газ після повномасштабного вторгнення в Україну. Як зазначає видання, компанія у листопаді виграла арбітраж у Німеччині проти "Газпрому" на 230 мільйонів євро. Це сталося через нерегулярні поставки до свого німецького підрозділу. Вже через кілька днів після цього російський "Газпром" призупинив постачання газу австрійській компанії.

"За даними трьох джерел, які близькі до "Газпрому" та OMV, австрійська фірма заарештувала поставки газу за жовтень на 230 мільйонів євро. Зазначається, що це перший випадок, коли клієнт з Європейського Союзу не сплатив за газ "Газпрому", — йдеться у повідомленні.

Джерело, близьке до OMV, повідомило, що компанія розглядає отримання поставок газу від "Газпрому" за жовтень замість арбітражного рішення як останній шанс зробити це, якщо Україна, яка планує розірвати угоду про транзит російського газу через її територію, зупинить потоки російського газу в січні.

Нагадаємо, російський державний концерн "Газпром" припинив постачання газу до Австрії. Компанія OMV отримала повідомлення про повне припинення постачання з 16 листопада.

Україні вистачить власних запасів газу на зиму, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.

Газпром Австрія Європа газопостачання газ ЄС Росія

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