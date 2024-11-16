Поставки російського газу у ЄС — Урсула фон дер Ляєн відреагувала на черговий шантаж Путіна

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Associated Press

Європа готова до зими попри шантаж російського президента Володимира Путіна. Газові сховища по всьому ЄС заповнені.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в соцмережі X у суботу, 16 листопада.

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Європа готова до зими

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що російський диктатор знову використовує енергію як зброю.

"Путін намагається шантажувати Австрію та Європу, скорочуючи постачання газу. Ми готові до цього та готові до зими. Газові сховища по всьому ЄС заповнені. Як уже сказав австрійський канцлер Карл Нехаммер, учора Європа об'єдналася у підтримці Австрії", — написала вона.

Пост Урсули фон дер Ляєн у Х

Нагадаємо, російський державний концерн "Газпром" припинив постачання газу до Австрії. Австрійська нафтогазова компанія OMV отримала повідомлення про повне припинення постачання з 16 листопада.

Також ми писали, що запаси газу в Україні дозволять забезпечити потреби населення протягом цьогорічної зими. Для опалювального сезону використовуватиметься лише український газ.