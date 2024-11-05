Опалювальний сезон в Україні — чи вистачить запасів газу на зиму

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль, Telegram

Запаси газу в Україні дозволять забезпечити потреби населення протягом цьогорічної зими. Для опалювального сезону використовуватиметься лише український газ.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 5 листопада.

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Шмигаль заявив, що Україна має достатньо власних енергетичних ресурсів для цієї зими. За словами прем'єр-міністра, запасів газу, які знаходяться у підземних сховищах, має вистачити для побутових споживачів, теплокомуненерго та бюджетних установ.

"При цьому, формуючи запаси, ми врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації", — зауважив міністр.

Він наголосив на тому, що цього року вже буде другий опалювальний сезон, коли Україна використовуватиме лише власний газ.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 30 жовтня у Києві розпочалося підключення житлових будинків до тепла.

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