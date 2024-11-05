Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму arrow

Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

5 ноября 2024 14:59
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Отопительный сезон в Украине — хватит ли запасов газа на зиму
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль, Telegram
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Запасы газа в Украине позволят обеспечить потребности населения в течение нынешней зимы. Для отопительного сезона будет использоваться только украинский газ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 5 ноября.

Читайте также:

Какая ситуация с отопительным сезоном в этом году

Шмыгаль заявил, что Украина имеет достаточно собственных энергетических ресурсов для этой зимы. По словам премьер-министра, запасов газа, которые находятся в подземных хранилищах, должно хватить для бытовых потребителей, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений.

"При этом, формируя запасы, мы учли и потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации", — отметил министр.

Он отметил, что в этом году уже будет второй отопительный сезон, когда Украина будет использовать только собственный газ. 

Шмигаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму - фото 1
Сообщение Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, с 30 октября в Киеве началось подключение жилых домов к теплу.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла закон о наказании за хранение большого количества дерева без документов.

В частности, это касается тех, кто имеет дома дрова более чем на 30 тысяч гривен. Чтобы избежать штрафа или тюрьмы, нужно покупать официальные дрова.

Украина Денис Шмыгаль газ отопительный сезон зима

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:04 В космос запустили первый в мире деревянный спутник — какая цель

14:59 Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

Срочная новость

14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

14:55 Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:39 В Запорожье резко возросло количество раненых от российской атаки

14:38 ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

14:34 ВСУ столкнулись с северокорейскими военными на Курщине, — FT

14:29 Немцы отказались дружить с городом на Одесчине из-за России

14:20 Выборы в Раду будут проходить по новой системе, — Тимошенко

15:04 В космос запустили первый в мире деревянный спутник — какая цель

14:59 Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

Срочная новость

14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

14:55 Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой

14:39 В Запорожье резко возросло количество раненых от российской атаки

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

14:38 ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

14:34 ВСУ столкнулись с северокорейскими военными на Курщине, — FT

14:29 Немцы отказались дружить с городом на Одесчине из-за России

14:20 Выборы в Раду будут проходить по новой системе, — Тимошенко

14:14 Отсрочка для педагога — нужно ли давать диплом об образовании

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам