Отопительный сезон в Украине — хватит ли запасов газа на зиму

Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму
Запасы газа в Украине позволят обеспечить потребности населения в течение нынешней зимы. Для отопительного сезона будет использоваться только украинский газ.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 5 ноября.
Какая ситуация с отопительным сезоном в этом году
Шмыгаль заявил, что Украина имеет достаточно собственных энергетических ресурсов для этой зимы. По словам премьер-министра, запасов газа, которые находятся в подземных хранилищах, должно хватить для бытовых потребителей, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений.
"При этом, формируя запасы, мы учли и потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации", — отметил министр.
Он отметил, что в этом году уже будет второй отопительный сезон, когда Украина будет использовать только собственный газ.
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