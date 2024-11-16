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"Газпром" припиняє постачання газу до Австрії — причини

16 листопада 2024 12:33
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
"Газпром" припиняє постачання газу до Австрії з сьогоднішнього дня
Газові вентилі. Фото: naftogaz
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російський державний концерн "Газпром" припинив постачання газу до Австрії. Австрійська нафтогазова компанія OMV отримала повідомлення про повне припинення постачання з 16 листопада.

Про це йдеться у повідомленні OMV, повідомляє Reuters.

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Постачання буде скорочено до нуля з 06.00 за центральноєвропейським часом (08.00 мск), уточнили в компанії.

Напередодні OMV заявила про перемогу в арбітражному розгляді із "Газпром експортом". Компанія повідомила, що після рішення суду має намір стягнути з російської сторони 230 мільйонів євро, а також відсотки та судові витрати. OMV подала до суду на "Газпром експорт" на початку 2023 року через припинення постачання газу восени 2022-го.

Після рішення суду OMV допускала погіршення контрактних відносин із "Газпром експортом", включаючи можливе припинення постачання газу. На тлі цієї заяви ціни на газ у Європі досягли максимальних значень за останній рік.

Раніше ми писали, що на зиму Україні вистачить власних запасів газу. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.

Нагадаємо, з приходом холодів і початком опалювального сезону українці все більше стурбовані тарифами. У листопаді 2024 року ціна на природний газ варіюватиметься від 7,96 до 19,6 грн за кубометр, залежно від типу споживача.

Газпром Австрія Європа газ ціни

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