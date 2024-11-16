"Газпром" прекращает поставки газа в Австрию с сегодняшнего дня

Газовые вентили. Фото: naftogaz

Российский государственный концерн "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию. Австрийская нефтегазовая компания OMV получила уведомление о полном прекращении поставок с 16 ноября.

Об этом говорится в сообщении OMV, сообщает Reuters.

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Снабжение будет сокращено до нуля с 06.00 по центральноевропейскому времени (08.00 мск), уточнили в компании.

Накануне OMV заявила о победе в арбитражном разбирательстве с "Газпром экспортом". Компания сообщила, что после решения суда намерена взыскать с российской стороны 230 миллионов евро, а также проценты и судебные издержки. OMV подала в суд на "Газпром экспорт" в начале 2023 года из-за прекращения поставок газа осенью 2022-го.

После решения суда OMV допускала ухудшение контрактных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок газа. На фоне этого заявления цены на газ в Европе достигли максимальных значений за последний год.

Раньше мы писали, что на зиму Украине хватит собственных запасов газа. Импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется.

Напомним, с приходом холодов и началом отопительного сезона украинцы все больше озабочены тарифами. В ноябре 2024 года цена на газ будет варьироваться от 7,96 до 19,6 грн за кубометр, в зависимости от типа потребителя.