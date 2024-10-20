Вучич зателефонував Путіну - вони обговорили відносини між країнами

Президент Сербії Александр Вучич. Фото: ЕРА

Президент Сербії Александр Вучич здійснив телефонний дзвінок до президента Росії Володимира Путіна. Це сталося вперше за 2,5 роки, а під час розмови очільник Сербії подякував російському диктатору за газ.

Про це Вучич повідомив в Instagram у неділю, 20 жовтня.

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"Дуже гарна розмова з президентом Російської Федерації Володимиром Володимировичем Путіним!", — йдеться у повідомленні.

Вучич розповів, що обмінявся з Путіним "думками з усіх важливих двосторонніх питань". Зокрема, він подякував за "достатні обсяги російського газу" для Сербії.

Крім того, вони обговорили співпрацю та політичні питання. Президент висловив надію у розвитку відносин та довіри між країнами.

Скриншот допису Вучича

Нагадаємо, на Далекому Сході Росії наразі відбувається підготовка військових КНДР. Там перебуває 10 тисяч осіб, ймовірно, їх готують для перекидання в Україну.

А у США "дуже стурбовані" повідомленнями про відправлення північнокорейських солдатів до Росії.