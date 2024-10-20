Учитель позвонил Путину – они обсудили отношения между странами

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: ЕРА

Президент Сербии Александр Вучич совершил телефонный звонок к президенту России Владимиру Путину. Это произошло впервые за 2,5 года, а во время разговора глава Сербии поблагодарил российского диктатора за газ.

Об этом Вучич сообщил в Instagram в воскресенье, 20 октября.

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"Очень хороший разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным!" — говорится в сообщении.

Вучич рассказал, что обменялся с Путиным "мнениями по всем важным двусторонним вопросам". В частности, он поблагодарил за "достаточные объемы российского газа" для Сербии.

Кроме того, они обсудили сотрудничество и политические вопросы. Президент выразил надежду на развитие отношений и доверия между странами.

Скриншот поста Вучича

Напомним, на Дальнем Востоке России проходит подготовка военных КНДР. Там находятся 10 тысяч человек, вероятно, их готовят для переброски в Украину.

А в США "очень озабочены" сообщениями об отправке северокорейских солдат в Россию.