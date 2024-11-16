Поставки российского газа в ЕС — Урсула фон дер Ляен отреагировала на очередной шантаж Путина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Associated Press

Европа готова к зиме, несмотря на шантаж российского президента Владимира Путина. Газовые хранилища по всему ЕС заполнены.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсети "X" в субботу, 16 ноября.

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Европа готова к зиме

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что российский диктатор снова использует энергию как оружие.

"Путин пытается шантажировать Австрию и Европу, сокращая поставки газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища по всему ЕС заполнены. Как уже сказал австрийский канцлер Карл Нехаммер, Европа вчера объединилась в поддержке Австрии", — написала она.

Пост Урсулы фон дер Ляен в Х

Напомним, российский государственный концерн "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию. Австрийская нефтегазовая компания OMV получила уведомление о полном прекращении поставок с 16 ноября.

Также мы писали, что запасы газа в Украине позволят обеспечить потребности населения в течение нынешней зимы. Для отопительного сезона будет использоваться только украинский газ.