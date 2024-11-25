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Австрия конфисковала российский газ на 230 миллионов евро, — СМИ

25 ноября 2024 23:05
Ольга Антоновская - редактор
Австрийская компания конфисковала российский газ на 230 млн евро
Специалисты "Газпрома". Фото: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Австрийская компания OMV конфисковала российский газ на 230 миллионов евро. Это сделали для покрытия стоимости арбитражного решения.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 25 ноября.

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Нефтегазовая компания OMV была одной из немногих, кто покупал российский газ после полномасштабного вторжения в Украину. Как отмечает издание, компания в ноябре выиграла арбитраж в Германии против "Газпрома" на 230 миллионов евро. Это произошло из-за нерегулярных поставок. Уже через несколько дней после этого российский Газпром приостановил поставки газа австрийской компании.

"По данным трех источников, близких к "Газпрому" и OMV, австрийская фирма арестовала поставки газа за октябрь на 230 миллионов евро. Отмечается, что это первый случай, когда клиент из Европейского Союза не заплатил за газ "Газпрому", — говорится в сообщении.

Источник, близкий к OMV, сообщил, что компания рассматривает получение поставок газа от "Газпрома" за октябрь вместо арбитражного решения как последний шанс сделать это, если Украина, планирующая разорвать соглашение о транзите российского газа через ее территорию, остановит потоки российского газа в январе.

Напомним, российский государственный концерн "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию. Компания OMV получила уведомление о полном прекращении поставок с 16 ноября.

Украине хватит собственных запасов газа на зиму, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется.

Газпром Австрия Европа газоснабжение газ ЕС Россия

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