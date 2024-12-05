Чрезвычайное положение в Молдове — почему ввели и чего ждать

Газовое хранилище. Фото: rotalingaz.md

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан призывает ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе. В то же время, министра энергетики отправили в отставку.

Об этом пишет TV8.

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По словам Речана, чрезвычайное положение в энергетике Молдовы, если его внедрят, будет сохраняться до преодоления проблемной ситуации.

Премьер Молдовы также потребовал отставки министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, гендиректора компании "Energocom" Виктора Бинзаря и члена Наблюдательного совета "Moldovagaz" Сергея Тофилата.

Глава молдавского правительства подчеркнул, что Парликов допустил ошибки, которые повлекли за собой кризис в энергетическом секторе. Кроме того, компания "Energocom", возглавляемая Бинзаром, не закупила газ из-за бюрократических процедур, а Тофилат заблокировал его закупку, когда это было наиболее выгодно.

Впоследствии был обнародован указ, согласно которому Парликова официально уволили с должности министра энергетики Молдовы.

Кроме того, Блок коммунистов и социалистов подал в парламенте вотум недоверия правительству во главе Речана. В обращении, которое подписали 26 депутатов и зачитали на пленарном заседании парламента, народные избранники выражают недовольство деятельностью исполнительной власти Молдовы. Это происходит в условиях роста цен на газ.

А Украине хватит собственных запасов газа на зиму, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется.

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