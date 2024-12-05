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Молдове грозит чрезвычайное положение в энергетике — причины

5 декабря 2024 18:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Чрезвычайное положение в Молдове — почему ввели и чего ждать
Газовое хранилище. Фото: rotalingaz.md
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан призывает ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе. В то же время, министра энергетики отправили в отставку.

Об этом пишет TV8.

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По словам Речана, чрезвычайное положение в энергетике Молдовы, если его внедрят, будет сохраняться до преодоления проблемной ситуации.

Премьер Молдовы также потребовал отставки министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, гендиректора компании "Energocom" Виктора Бинзаря и члена Наблюдательного совета "Moldovagaz" Сергея Тофилата.

Глава молдавского правительства подчеркнул, что Парликов допустил ошибки, которые повлекли за собой кризис в энергетическом секторе. Кроме того, компания "Energocom", возглавляемая Бинзаром, не закупила газ из-за бюрократических процедур, а Тофилат заблокировал его закупку, когда это было наиболее выгодно.

Впоследствии был обнародован указ, согласно которому Парликова официально уволили с должности министра энергетики Молдовы.

Кроме того, Блок коммунистов и социалистов подал в парламенте вотум недоверия правительству во главе Речана. В обращении, которое подписали 26 депутатов и зачитали на пленарном заседании парламента, народные избранники выражают недовольство деятельностью исполнительной власти Молдовы. Это происходит в условиях роста цен на газ.

А Украине хватит собственных запасов газа на зиму, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Импорт топлива в течение отопительного сезона не планируется.

Ранее мы писали, что австрийская компания OMV конфисковала российский газ на 230 миллионов евро. Это сделали для покрытия стоимости арбитражного решения.

Молдова газоснабжение газ чрезвычайное положение Майя Санду энергетика

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